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市政滿意調查遭刪預算 「求真」聲明：勿以個人立場毀商譽

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
求真民調公司聲明。圖／求真民調公司提供
求真民調公司聲明。圖／求真民調公司提供

台北市議會民政委員會今天審查研考會預算，國民黨議員游淑慧發現所編列的委外市政滿意度，是由受爭議的求真民調公司得標，最後經議會拍板將增額的預算刪除。求真民調公司回覆，113年市政滿意調查期間，市府皆有派員監看、監聽，沒有造假可能，呼籲議員勿以個人政治立場，損害廠商聲譽。

求真民調公司發表聲明，秉持專業的調查公司，成立迄今已完成市話調查樣本22萬3568份、手機樣本有8萬8815份、面訪調查樣本4萬2336份，認真執行每一份訪問，所有過程紀錄、結果檔案均收錄在案，隨時可調取。

求真民調公司表示，台北市研考會「113年市政滿意度民意調查」，共有3家廠商投標，求真民調透過評選脫穎得標，本案調查期間，市府每日皆派員進行監看、監聽，故絕無造假的可能，請議員諸公問政要本於事實，切勿以個人政治立場，傾軋商業運作，損害廠商聲譽。

此外，針對去年總統大選的爭議。求真民調公司表示，總統大選期間所交付的每一份調查，均完整呈現每一步驟的結果，若有意作假，實無須提供如此詳細的報表，也請外界勿再以假民調攻擊本公司。

研考會也發表聲明，市府各項民調，均由研考會自行辦理，至民調訪員招募與管理自民國112年起委託民間公司處理，113年委託全國公信力民意調查公司辦理。

研考會說，自109年起，為使每半年市長暨市府施政項目滿意度調查更加公平公正，依議會決議於每半年實施的市政滿意度調查，也同步委外辦理，且依政府採購法規定公開招標，並由府外委員評審。

研考會強調，有關議員指出未注意廠商實績等部分，未來將確實檢討。

民調 議員

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