廢棄物配褶紙 新北汐止茄苳里志工自製閃亮聖誕樹

聖誕節就快到了，汐止區茄苳里的志工們將廢棄的木頭傢俱，拿來做為聖誕樹的支架，接著就將閃亮的聖誕金蔥彩條掛上去，更厲害的是，幾位男性志工開始摺紙，摺星星、天使掛在上頭，自製聖誕樹，營造歡樂的過節氣氛。

茄苳市民活動中心內大型的創意聖誕樹相當吸晴，近看上頭掛滿了閃亮的聖誕金蔥彩條，還有就是有五顏六色的星星，而這些都是出自汐止茄苳里志工的巧思，就連樹上掛的天使，都是出自幾位男志工的巧手，聖誕節就快到了，志工們將廢棄的木頭傢俱裁一裁組合，做成聖誕樹的支架，接著就開始佈置。

茄苳里長葉雅惠說，每年聖誕節都會請里民把家里多餘的聖誕燈拿到活動中心佈置，今年搜集了聖誕燈後，就跟志工大哥說要不要自己來做聖誕樹，結果他們一口答應說會想辦法，結果就拿一些回收的傢俱木條接成聖誕樹的支架，上頭裝飾的摺紙，是用小時候讀小學時做的勞作摺紙，這次喚起了志工大哥他們的記憶，摺了好多花樣，有星星、天使。

志工說，就是用一些環保廢棄物來做，至於要怎麼佈置，就心想現在年輕年都做什麼就跟著做，所以，才會用色紙摺出不同花樣，裝飾在聖誕樹上，還有就是想到用養樂多空瓶做成雪人寶寶跟聖誕老公公，上頭先黏一顆乒乓球，再黏珠珠，然後，拿剪紙裝飾，手則是插棉花棒，做起來蠻好看的。

志工拿起色紙，開始摺星星、摺天使，一點都不馬虎，而且清一色都是男性志工動腦也動手，有時候里長葉雅惠也來學摺紙一起做，直說他們好有才，不但發揮創意，也花時間手作，還有就連養樂多空瓶，都搜集拿來做成雪人要掛在聖誕樹上，真的創意十足，創意聖誕樹亮燈、閃亮登場，好喜氣。