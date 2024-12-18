新北淡水無尾巷打通車流變多 地方會勘增設標示標線

新北市淡水區位在天生國小旁的通學巷今年進行拓寬工程，以及無尾巷打通，不過所帶來的車流也隨之增加，並且出現車流交織的危險情況發生，因此市議員鄭宇恩在接到里長與里民反應之後，會同區公所，交通局等單位到現場來會勘，討論增設標示標線改善。

市議員鄭宇恩表示，為了讓天生國小的孩子上放學通學環境可以更加安全，協助爭取學校週邊道路電桿地下化，同時配合淡水區公所以及學校將圍牆退縮，並且將淡海路72巷28弄進行拓寬，施作人行道，而為了保障用路人安全，會要求在地上畫設標線，並且增設路旁的標示提醒。

油車里長唐儷樺表示，這次不僅是拓寬緊鄰72巷28弄，更加了打通28弄通往沙崙路主要幹道，將這一處的無尾巷打通，不僅是讓居民可以更加便利，但同時也帶來車速過快等問題，因此未來也會在地上畫設雙黃線，來區分清楚雙向道路，並且增設減速注意路標，也提醒經過此路段的用路人車輛，雖然路幅變寬了，但還是屬於學校周邊，也必需要減速慢行，以確保安全。