詐騙案不斷 新北萬里出現配合公所換滅火器？ 警方籲勿受騙

新北市萬里區近日有店家碰上打著和區公所、里長配合的名號要推銷更換滅火器的男子，說出更換滅火器的報價還貴得嚇人，而這名男子更是在店家想確認真實性時，直接留下滅火器離開。為此區長黃雱勉與里長王傑倫也趕緊澄清沒有和任何廠商合作，若是真的要換滅火器，會由里長或鄰長到場，不會是廠商，請店家要冷靜求證，避免受騙。

萬里里長王傑倫說，年關將近詐騙猖獗，近來在瑪鋉路上有許多店家，傳出都碰上一名男子帶著滅火器前來，聲稱是跟里長配合要來檢查消防設備並更換過期的滅火器，若是店家同意更換便要收取費用，但其實里辦公室根本就沒有與他配合，呼籲民眾這是詐騙千萬留心別上當。

萬里區長黃雱勉也提醒民眾，公所不會請廠商前往店家推銷、兜售或是更換消防設備，若是有換滅火器的需求，也會請鄰、里長到場協助，絕對不會是生面孔上門來兜售。

萬里分駐所所長張智傑呼籲，更換滅火器或是住警器騙取錢財的手法時有所聞，不過沉寂一時再度被用上，加上打著與公所、里長合作名號的話術更容易取信於店家，為此也提醒店家，如果遇不明人士上門兜售或協助更換各類設備器材，應保持冷靜，多方查證，或立即向警方反映，切勿支付不明費用，以保護自身財產安全。