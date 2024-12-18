營造「永保安康」 新北汐止保安里蘇忠吉獲特優里長

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區保安里長蘇忠吉，重視環境綠美化，也成立關懷據點關心里內長輩，營造「永保安康」的保安里，這也讓他獲得了今年的特優里長。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區保安里長蘇忠吉，重視環境綠美化，也成立關懷據點關心里內長輩，營造「永保安康」的保安里，這也讓他獲得了今年的特優里長。 圖／觀天下有線電視提供

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汐止區保安里長蘇忠吉，雖然擔任里長才五年多的時間，不過，除了重視環境綠美化，也成立關懷據點關心里內長輩，還有包括河濱步道設施完善、關心學童安全等等，營造「永保安康」的保安里，這也讓他獲得了今年的特優里長，里民都說實至名歸。

保安里長蘇忠吉表示，今年榮獲新北市特優里長是當里長這五年多來的肯定，也是里民們一起努力得來的，平時在里內除了綠美化、路燈亮、水溝通、馬路平之外，也開辦保安里老人關懷據點，有歌唱教學、氣功養身、健康操、以及環保手作，課程非常多元豐富。

關懷據點負責人鄭惠襄指出，這段時間，台灣樂活服務發展協會跟里長一起籌辦關懷據點，每天都可以看到蘇里長都很關心長輩，早上都有課程、中午共餐，下午有社區聯誼的活動，每次活動都看得到里長，長輩們都感受到里長的熱情，覺得蘇里長獲得新北市特優里長實至名歸。

蘇忠吉提到，至於在里內大小建設，在保安國小周邊的斑馬線，也爭取畫設了綠白斑馬線，提升學童安全。在保長坑溪河堤步道，爭取了涼亭、公園，以及今年11月剛驗收完成的無障礙景觀廁所，讓里內長輩們更方便，未來也有和立委廖先翔爭取在保長坑消防訓練中心規劃興建社會住宅，這次獲得特優里長要持別感謝志工伙伴、鄰長以及里民對里內的維護跟一起爭取各項建設的配合，讓保安里更宜居，一起營造永保安康的幸福保安里。

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