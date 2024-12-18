2025FRC機器人大賽區賽在新北 吸引4國、37隊一較高下

FRC（FIRST Robotics Competition）是國際最高等級的高中生機器人大賽，2025年台灣區賽由新北教育局及合作夥伴第二度舉辦，吸引波蘭、夏威夷、澳洲及菲律賓報名，加上台灣隊伍共37隊參賽，讓台灣FRC隊伍免去動輒300萬的出國開銷，即可參與國際級大賽，最終將有3隊赴休士頓參與決賽。

2025年FRC台灣區賽將在明年3月6日至9日，在新北市工商展覽中心登場。新北副市長劉和然今與合作夥伴AMD、育秀教育基金會、台師大代表及全台參賽隊伍揭開序幕。劉和然說，FRC大賽結合AI及程式教育等的團隊競賽，而AI是未來潮流期待參賽隊伍能勇奪佳績。

教育局表示，FRC為世界最高等級機器人大賽，每年世界各區大賽取得代表權的隊伍，可至美國休士頓參加決賽，新北市攜手微軟產業及大專校院打造AI大聯盟，爭取辦理FRC台灣區賽。不過區賽舉辦費用不便宜約需1000萬，但可讓台灣FRC隊伍免去動輒百萬出國開銷，吸引全台33校參加，若取得代表權，教育局補助每隊30萬赴美比決賽。