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北市7旬翁狂運動榮登「集點王」 U-Sport App升級再納戶外運動

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「U-Sport台北樂運動計畫」今年上路，成果不俗，共有151萬人次參與，體育局今舉辦第二波「好康抽」抽獎活動。記者林佳彣／攝影
「U-Sport台北樂運動計畫」今年上路，成果不俗，共有151萬人次參與，體育局今舉辦第二波「好康抽」抽獎活動。記者林佳彣／攝影

北市體育局「U-Sport台北樂運動計畫」今年上路，成果不俗，吸引逾10萬名市民加入會員、151萬人次參與，5人入場運動達225次，榮登「集點王」，最年長為75歲。明年計畫再升級，U-Sport App縮短資格審查時間，3月起也將健走等戶外運動納入集點項目。

入場運動達225次，榮登「集點王」，其中年紀最高為75歲長者。明年計畫再升級，U-Sport App縮短資格審查時間，3月起更開放健走等戶外運動納入集點項目，打造不受時間、環境限制的U-Sport生活圈。

U-Sport計畫今年4月17日上路，集點範圍從12座公營運動中心，擴增至全市238家公民營運動場館；運動入場集U幣可購買教練課程、折抵會員費、設施使用優惠，集滿100U幣還能換成悠遊卡儲值金，搭乘大眾運輸、生活消費等用途。

體育局長王泓翔公布今年度U-Sport計畫執行成效，整體註冊會員數已突破10萬人，U幣集點次數達151萬人次，整體計畫執行率超過90%。經統計，最受歡迎場館是南港運動中心，使用習慣則有39.3%市民將U幣用於折抵一次性課程或場地租金，主要參與對象以40至49歲女性最為踴躍、占總會員3成。

  王泓翔分享，5位「集點王」市民截至11月30日止累計225次運動入場，扣除颱風等因素閉館影響，幾乎是天天至運動場館報到，其中一人高齡75歲，仍堅持運動響應計畫，堪稱U-Sport楷模。

他說，U-Sport計畫大受好評，今年活動4月17日至11月30日已結束，體育局今舉辦第二波「好康抽」抽獎活動，運動集點達24次者即自動獲參與資格，大獎包含Gogoro SuperSport TCS、捷安特城市電動輔助自行車等，以電腦隨機取樣抽出142名幸運兒，明天下午2時公告得獎名單。

王泓翔強調，明年活動1月1日起開跑可集點，而U-Sport App升級後，不只會員資格審查從1周縮短為1天的自動審查，預計3月開放跑步、健走等戶外運動也能集點。

健走 運動

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