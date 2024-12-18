暖心大學生手織聖誕圍巾送浪浪

寒流來襲，許多民眾會提供保暖衣物布料給動物之家動物們，新北市動保處各區動物之家加強盤點衣物布料數量，也會依溫度不同適時啟動防寒設備如保溫燈及暖爐等。輔大織品服裝學系織品設計組學生，用巧手設計各種尺寸可愛動物圍巾，親手織的每件圍巾溫暖厚實，學生在寒冬為浪浪手織圍巾獻愛心，讓大小毛寶貝開心迎新年。

輔大織品服裝學系織品設計組黃同學及林同學，今年因緣際會來到板橋動物之家成為志工，她們發現所內的狗狗幾乎都有戴紅項圈，而習慣戴上紅項圈的狗狗很容易就會接受用繫繩牽著散步，對人及其他動物接受度就會提高很多。聖誕節將近，同學們想為在動物之家的犬貓們送禮物，想來想去決定用自己所學，以及自己的一雙巧手，手織獨一無二的溫暖項圈圍巾。織品設計組的同學們手藝精湛，手織圍巾色彩設計繽紛可愛，布料溫暖厚實不扎毛，大小狗狗戴上都超萌，貓咪戴上更有靈氣。

板橋動物之家徐愛明站長表示，當氣溫下降，首先將防寒管理措施準備就緒外，也會隨時巡視動物舍觀察毛寶貝身體狀況，給予毛寶貝衣物毛毯、保溫燈以及暖爐加強保溫，也呼籲民眾發揮愛心，將家中閒置或欲丟棄之毛巾、毛毯或床單等衣物捐贈動物之家，幫助收容動物抵禦寒流，度過一個溫暖舒適的冬天。

新北市動保處表示，犬貓雖然體表有毛髮覆蓋保暖，但年幼與生病的犬貓仍然容易受寒，因此當寒流來襲時，動物之家會啟動防寒機制，幫助毛寶貝渡過寒冬。動保處非常歡迎民眾至動物之家認養，與毛寶貝實際互動，認養不棄養，給牠們一個更溫暖的家。

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