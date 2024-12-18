新北林口特定區通盤檢討二階段再辦公展 檢討公墓用地

新北市林口特定區內有超過300公頃的公墓用地，其中部分屬私人土地，基於「還地於民」精神，政府針對公共設施用地專案通盤檢討。國土管理署表示，「林口特定區公共設施用地專案通盤檢討第二階段案」自今起至明年1月16日再公開展覽作業，檢討公墓用地及跨區整體開發案件內部分公共設施保留地等議題。

國土署表示，林口特定區公共設施用地專案通盤檢討第二階段案，先前經今年8月13日內政部都計畫委員會第1061次會議審議通過，因部分內容超出原公開展覽範圍，故從今天起至明年1月16日止進行再公開展覽作業，主要就公墓用地檢討及跨區整體開發案件內部分公共設施保留地等議題檢討，其餘無涉及再公展的案件，則將依決議及附帶條件辦理，報由內政部核定。

國土署指出，另本案範圍涵蓋桃園市與新北市，因此將陸續辦5場說明會，時間地點包括民國114年1月7日上午10時假桃園市龜山區公所2樓視訊會議室；114年1月9日上午10時假新北市林口區公所7樓禮堂、下午2時30分假新北市泰山區公所6樓簡報室；114年1月10日上午10時假新北市五股區公所9樓演藝廳、下午2時30分假新北市八里區行政中心1樓禮堂（文康中心）。

國土署表示，針對補辦公開展覽案件，民眾可於公開展覽期間提書面陳情，待公展後將由內政部都委會續審，本案相關書圖資訊可至國土管理署官方網站查詢。