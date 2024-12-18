北市大安國中新大樓落成 地下室逾200車位紓解周邊停車困境

北市大安國中斥資14.3億餘元打造全新綜合教學大樓，歷任3位校長、近8年時間，今天落成啟用，地下停車場逾200個汽機車位將緩解周邊停車一位難求困境。教育局表示，該校第二期工程將舊有校舍原地重建，預期編列預算、規畫設計至動工約需6年，空間包含演藝廳、活動中心等。

該棟大樓總經費達14億3405萬餘元，地上6層建築包含教學空間64間的普通教室、美術與烹飪等專科教室、特教教室及圖書館，以及行政空間20間、公共服務空間，地下2層停車場則有汽車位223席、機車位53席，即日起試營運免費，明年元旦零時起開始收費。

其中，圖書館位在建築一樓中央，能提高使用頻率，不只借書、教學之用，也能作為接送區，兼具便利性。

市長蔣萬安致詞表示，綜合教學大樓有3個亮點，一是提供大安學生更好的學習環境，二是地下停車場緩解周邊停車一位難求的問題，三是圍牆退縮讓人行步道更寬廣，確保孩子行走安全。該大樓是大安國中非常重要的里程碑，接下來第二期工程即將進行，而北市每年至少40億元進行老舊校舍改建。

大安國中校長蔣佳良說，2017年迄今，從規畫、施工、完工到啟用，歷經近8年、3位校長，感謝北市府挹注重建經費、親師生與民代等各方努力，今年10月取得使用執照。

第一屆校友、前行政院長陳冲出席回憶，他與學校的感情從63年前開始，那時從學校看出去，只有田和一旁建安國小，看不到任何建築物，如今到處都是房子，舊大樓明年也要功成身退。