快訊

台南幼兒園傳虐童！至少7童被巴頭、重摔 母見兒被硬塞食物「躲角落哭」心碎

日本版Metoo紀錄片：伊藤詩織《黑箱日記》有望問鼎奧斯卡

日本神戶地鐵驚傳女子隨機砍人！7旬老婦背部被砍傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

北市大安國中新大樓落成 地下室逾200車位紓解周邊停車困境

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市大安國中綜合教學大樓地下停車場，可緩解周邊停車一位難求的問題。記者林佳彣／攝影
北市大安國中綜合教學大樓地下停車場，可緩解周邊停車一位難求的問題。記者林佳彣／攝影

北市大安國中斥資14.3億餘元打造全新綜合教學大樓，歷任3位校長、近8年時間，今天落成啟用，地下停車場逾200個汽機車位將緩解周邊停車一位難求困境。教育局表示，該校第二期工程將舊有校舍原地重建，預期編列預算、規畫設計至動工約需6年，空間包含演藝廳、活動中心等。

該棟大樓總經費達14億3405萬餘元，地上6層建築包含教學空間64間的普通教室、美術與烹飪等專科教室、特教教室及圖書館，以及行政空間20間、公共服務空間，地下2層停車場則有汽車位223席、機車位53席，即日起試營運免費，明年元旦零時起開始收費。

其中，圖書館位在建築一樓中央，能提高使用頻率，不只借書、教學之用，也能作為接送區，兼具便利性。

市長蔣萬安致詞表示，綜合教學大樓有3個亮點，一是提供大安學生更好的學習環境，二是地下停車場緩解周邊停車一位難求的問題，三是圍牆退縮讓人行步道更寬廣，確保孩子行走安全。該大樓是大安國中非常重要的里程碑，接下來第二期工程即將進行，而北市每年至少40億元進行老舊校舍改建。

大安國中校長蔣佳良說，2017年迄今，從規畫、施工、完工到啟用，歷經近8年、3位校長，感謝北市府挹注重建經費、親師生與民代等各方努力，今年10月取得使用執照。

第一屆校友、前行政院長陳冲出席回憶，他與學校的感情從63年前開始，那時從學校看出去，只有田和一旁建安國小，看不到任何建築物，如今到處都是房子，舊大樓明年也要功成身退。

教育局工程及財產科長黃一正表示，第一期工程包含拆除5棟舊有校舍成綠地，校方預計明年8月前完成，第二期將是重建校舍，規畫活動中心、游泳池與演藝廳等空間，預計經費編列、規畫設計與施工需6年期程。明年預計雙永國小、修德國小等校區改建工程將招標，東興國小第二期活動中心工程將動工。

北市大安國中今舉辦綜合教學大樓暨停車場落成啟用典禮，出席人員左起教育局長湯志民、前行政院長陳冲、市長蔣萬安、大安國中校長蔣佳良、交通局長謝銘鴻。記者林佳彣／攝影
北市大安國中今舉辦綜合教學大樓暨停車場落成啟用典禮，出席人員左起教育局長湯志民、前行政院長陳冲、市長蔣萬安、大安國中校長蔣佳良、交通局長謝銘鴻。記者林佳彣／攝影
北市大安國中綜合教學大樓為地上6層、地下2層的建築。記者林佳彣／攝影
北市大安國中綜合教學大樓為地上6層、地下2層的建築。記者林佳彣／攝影
北市大安國中斥資14.3億餘元打造全新綜合教學大樓。記者林佳彣／攝影
北市大安國中斥資14.3億餘元打造全新綜合教學大樓。記者林佳彣／攝影
北市大安國中退縮圍牆，讓人行步道更寬廣，確保孩子行走安全。記者林佳彣／攝影
北市大安國中退縮圍牆，讓人行步道更寬廣，確保孩子行走安全。記者林佳彣／攝影
北市大安國中圖書館位在綜合教學大樓1樓，不只借書、教學之用，也能作為接送區，兼具便利性。記者林佳彣／攝影
北市大安國中圖書館位在綜合教學大樓1樓，不只借書、教學之用，也能作為接送區，兼具便利性。記者林佳彣／攝影

北市府 教室 車位

延伸閱讀

影／蔣經國唯一致詞中學 大安畢業校友陳冲憶當年母校

氣溫下降 北市消防：食補禦寒使用爐火應人離火熄

第3季預售屋房價漲勢收斂 北市、桃園、台南驚見跌價

影／大安國中新大樓啟用 市長不介意學生嗨喊「萬安哥」

相關新聞

北市大安國中新大樓落成 地下室逾200車位紓解周邊停車困境

北市大安國中斥資14.3億餘元打造全新綜合教學大樓，歷任3位校長、近8年時間，今天落成啟用，地下停車場逾200個汽機車位...

台中太平人口年底達20萬人有望 聯合行政中心成改建範本

台中市太平區長許貴芳今表示，興建中的太平區聯合行政中心，市長盧秀燕非常關心，已指示未來將做為其他各區公所改建的範本，包括...

台中文山焚化廠有譜？環保局：全廠換新預計明年動工

台中市議員劉士州今質詢文山焚化爐汰舊換新議題。環保局長陳宏益答詢，焚化廠採全廠汰舊換新，預計可恢復原設計每日900噸垃圾...

新北林口特定區通盤檢討二階段再辦公展 檢討公墓用地

新北市林口特定區內有超過300公頃的公墓用地，其中部分屬私人土地，基於「還地於民」精神，政府針對公共設施用地專案通盤檢討...

友善海洋 新北2漁民獲模範表揚

淡水區漁民邵進義採用友善海洋的一支釣捕撈技術，並推動淡水河文蛤流放與復育，瑞芳漁民吳智欽，同樣推動友善船隊，兩人都獲本次...

市政民調找「求真」？ 游淑慧批：難道要騙市民、議會

台北市議會民政委員會今天針對研考會進行預算審查，國民黨北市議員游淑慧發現，研考會編列的委外市政滿意度預算中，竟由去年總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。