友善海洋 新北2漁民獲模範表揚

淡水區漁民邵進義採用友善海洋的一支釣捕撈技術，並推動淡水河文蛤流放與復育，瑞芳漁民吳智欽，同樣推動友善船隊，兩人都獲本次113年全國模範漁民，兩人今天到市政會議獻獎。新北市長侯友宜表示，感謝他們對漁業產業與社會的卓越貢獻，市府會持續成為漁民堅強後盾，協助漁業永續發展。

新北市漁業處表示，全國模範漁民獎由中華民國全國漁會舉辦，表揚在遠洋漁業、沿近海漁業、養殖漁業、漁村婦女及漁業資源保育等領域中具有卓越貢獻的漁民，每年從各地推薦的候選人中遴選12位。今年新北市的邵進義與吳智欽分別獲得「漁業資源保育獎」及「沿近海漁業獎」。

邵進義船長多年致力海洋環境保護與資源保育，採用友善海洋的「一支釣」捕撈技術，並積極推動淡水河文蛤放流與復育，確保漁業資源永續。

後來邵進義轉型發展娛樂漁業，推廣淡水漁業文化與海上觀光，並擔任漁業資源保育工作團講師，藉由漁業體驗活動讓民眾了解漁業文化，也熱心投入環保行動，主動清除淡水河垃圾，以實際行動保護海洋生態。

吳智欽船長自16歲起投身漁業，專注於小卷捕撈技術創新，他開發專利「船用烹煮鍋具」，解決傳統設備的缺陷，提升小卷品質，並創立自有品牌「墨魚寶」增加漁產品附加價值，推廣小卷等在地特色漁產品，此外，也參與社區公益活動，擔任瑞濱社區志工，並捐贈魚貨給弱勢族群，所屬的「瑞芳鎖管棒受網友善船隊」獲得「海洋之心生態標章-銀級認證」，在實踐責任漁業與海洋永續方面成績卓著。

侯友宜表示，未來市府也將持續與漁會攜手，改善漁港設施，推廣漁產品，並加強永續保育政策，帶動漁業轉型與觀光發展。同時也期望吸引更多青年返鄉，投入漁業創新，共同營造環境與產業永續的未來。