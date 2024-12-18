市政民調找「求真」？ 游淑慧批：難道要騙市民、議會

台北市議會民政委員會今天針對研考會進行預算審查，國民黨北市議員游淑慧發現，研考會編列的委外市政滿意度預算中，竟由去年總統大選受高度爭議的求真公司得標，質疑難道民調也要騙議會、騙市民？最後暫擱30萬元預算。

游淑慧表示，市政滿意度的調查在去年和今年都是求真公司得標，但是這間公司在2024總統大選時民調，被外界得沸沸揚揚疑有假民調問題，她也把求真公司在當時的民調拿給其他民調業界人士，就唯獨求真跟大家不同，「那現在是蔣市長的民調也要作假就對了？」

游淑慧說，求真公司是在去年剛成立，招標時候不是都要看實績，「去年出包那麼多且受到高度質疑，我就已經覺得很奇怪了，那過去實績是什麼？」她也說，求真公司負責人原先待的公司就常接柯市府的標案，所以自己成立新的公司又馬上能接案，是不是要請政風調查一下？

研考會回覆，每年民調標案分為兩個部分委外，一個是訪員部分的由全國公信力負責，另一個是每半年一次，為求真公司；去年也是求真民調得標。

民政委員會一召曾獻瑩說，今年研考會民調的費用，比前一年增加30萬元，增加到232萬元，不過，研考會所外包的研究報告或民意調查，必須要找有公信力的單位來做並且要有過去實際的績效為佐證。最後將30萬元暫擱。