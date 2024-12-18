新北市府提升中高齡勞參率 評估適用勞基法員工延退

新北市政府提高中高齡勞動參與率，將評估適用勞基法的屆退員工可延退。另也呼籲中央，研議讓公務員也能比照勞工職場延長續航力，讓公務體系維持動力與承傳經驗。

勞工局長陳瑞嘉今天在市政會議報告表示，台灣生育率下降，明年邁入超高齡社會，少子化與高齡化使青年勞動力短缺。

他說，對於產業缺工難題，提升婦女及中高齡勞動人口的勞動參與率，已成為重要的勞動力來源。

勞工局說，除於板橋區、三重區各設立「婦女及中高齡者續航中心」及「銀髮人才服務據點」；近年推動77家事業單位獲得「中高齡友善職場認證」，鼓勵企業創造友善的就業環境。統計近3年來，新北市中高齡勞參率提升3.5%。

市長侯友宜在聽取報告後表示，近年公務人員大量流失，招考比例下降，為讓公務體繫維持順暢運作，已評估面臨退休的勞工，透過篩選評估機制，只要體力、績效仍可貢獻，研議核定延後退休，盼由政府帶動企業提升永續職場。

另外，侯友宜說，公務人員到了65歲，若經驗、健康都還可撐起政府機關運作，建議中央不限定65歲以後就要退休；透過篩選與評估，延長服務時間，讓公務體系維持經驗承傳的續航力。

對此，勞工局長陳瑞嘉強調，人事單位會評估需求、歷年考績表現、身體健康與個人意願等指標，專案簽報核准。

勞工局說，民國108年公布中高齡者及高齡者就業促進法前，就曾讓適用勞基法的黃姓稽查員，專案延長1年退休。黃姓稽查員分享特殊案件經驗，並常查獲仲介超收移工費用而開罰。