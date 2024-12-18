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新北訂定公園自治條例事權統一農業局主責 公園吸菸最高罰1萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市衛生局陸續在蘆洲仁愛公園、三重大同公園、中和秀山公園、新店交通公園及小金門公園設置4處禁菸鈴，按鈴後過10秒會廣播警告行為人不得在公園抽菸。本報資料照片
新北市衛生局陸續在蘆洲仁愛公園、三重大同公園、中和秀山公園、新店交通公園及小金門公園設置4處禁菸鈴，按鈴後過10秒會廣播警告行為人不得在公園抽菸。本報資料照片

新北市政會議今天通過「新北市公園管理自治條例」，過去公園內抽菸要由衛生局裁罰，公園內亂丟垃圾又要由環保局處理程序繁瑣，新法讓事權統一由農業局主責，解決新北公園主管單位多頭馬車問題，法令明定公園吸菸比照菸害防制法可處2000元以上1萬元以下罰鍰，另公園也不可曬衣、種花、野炊，或盈利行為。

新北市景觀處指出，為更有效管理本市公園，並有明確管理維護規範，以達事權統一，擬定自治條例期望提供民眾多元化服務及高品質休閒遊憩活動環境。

景觀處說，新北市幅員廣闊，公園管理單位分散於各局處，為求事權統一，明定主管機關及管理機關權限，農業局及管理機關得將管理權限委任所屬機關或委託區公所辦理。

景觀處也說，過去機車或車輛違停恐有民眾公園休憩安全疑慮，因無法源依據導致無法裁罰，而自治條例明訂公園禁止事項，包含禁止未經許可駕駛或停放車輛，除依規定處罰1200至6000元，並得移置車輛至特定地點予以保管。

民眾最關心的公園吸菸問題，自治條例草案訂有禁止於禁菸區吸菸，公園內吸菸可由農業局依菸害防制法裁罰，處2000元以上1萬元以下罰鍰，如於公園範圍外吸菸則由新北市衛生局裁罰。

另公園內禁止隨地便溺、吐痰，或其他不檢行為，未經許可不可種植果、菜、花、木，也不能未經許可營火、野炊、夜宿、放煙火，還有不能餵食無飼主管領的動物等等。全案將送議會審議後，送行政院發布。

議員陳世軒表示，公園吸煙問題困擾不少民眾，過去執法困難重重，自治條例訂定後，能有更明確的取締與裁罰規定，公所人員可以受委託執行取締，但公所人力是否足夠，市府應提出更好的配套措施。

陳世軒也說，天氣極端變化，北市有針對公園遮陽物的相關規定，新北自治條例也應該列入，才能讓未來相關施工單位有所依循。

主管 衛生局

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