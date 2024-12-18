影／大安國中新大樓啟用 市長不介意學生嗨喊「萬安哥」

台北市大安國中「綜合教學大樓暨停車場」上午舉行落成啟用典禮，由台北市長蔣萬安與校友、行政院前院長陳冲等人一同為新大樓剪綵，共同見證這棟智慧型新世代綜合教學大樓的啟用儀式。

蔣萬安在致詞時除了說明這棟教學綜合教學大樓的三大亮點，同時也跟現場參與啟用典禮的同學打招呼，蔣萬安打趣說，「以後你們看到我，不要叫我市長，應該要叫我萬安叔叔」，如果要叫「萬安哥」他也不介意，蔣萬安說完，現場響起如雷的掌聲，同學們給予熱情的歡呼。

大安國中「綜合教學大樓」於110年3月開工，總經費達14億3405萬元，該棟建築為地上6層樓，規劃有教學空間64間，行政空間20間及公共服務空間，另外，地下還有2層停車場，提供汽車車位223席、機車車位52席。