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新北永續論壇暨新水新書發表 本國及星國學者與會交流

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北今於市府大樓舉辦新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會，廣邀台灣、新加坡兩地學者分享。記者李成蔭／攝影
新北今於市府大樓舉辦新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會，廣邀台灣、新加坡兩地學者分享。記者李成蔭／攝影

新北人口多，治水與民眾息息相關，新北水利局今辦論壇並邀請國內及星國學者與會，會中除聚焦都市河川治理經驗，也發表新書「新北新水」。市長侯友宜表示，近年除改善都市溝渠，也有眾多機制面對極端氣候，很多河川生態也都回來了。

新北今於市府大樓舉辦新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會，會中與台灣、新加坡兩地學者分享新北治水成果及經驗，尤其著重於都市河川朝生態營造永續轉型的影響力。

除侯友宜到場外，新加坡國立大學城市科學中心（NUS Cities）院長邱鼎財、周禕旻教授、副主任蔡易娜以及經濟部水利署長賴建信、清華大學生命科學系教授曾晴賢、自然步道協會榮譽理事長林淑英、天下雜誌CSR頻道總編輯黃昭勇及國內水利工程背景近百名共襄盛舉。

侯友宜表示，新北就是台灣縮影，有山有海，當中如何讓都會型態中原本髒亂惡臭河川及水溝成為環境優化、水質清澈的親水空間相當不容易，新北也持續努力中，而像汙水接管是看不見的工程，從過往大家排斥到現在願意接受，這些基本功都是一定要做的。另外，面對極端氣候短延時強降雨，除有預抽機制及透保水條例外，也有智慧防汛平台及早預防；同時也盤點70多個積淹水點努力克服，很多溝群整治後生態也都回來了，達成「治水、淨水、親水。」

侯友宜於會中與水利局長宋德仁共同發表新書。宋表示，新書講述如何從破舊、去痾、創新三面向收錄37篇水利建設成果，包含新北雨水下水道系統維護管理、汙水接管120萬戶、透水保水自治條例、改造三面光混凝土渠道為近自然河川、熊猴森樂園及碧潭堰生態廊道等。

新加坡學者分享如何把水當成城市財富的永續資源及綠化成果；水利局表示，新加坡近年來民生用水開源節流有獨到之處，花園城市綠化成果斐然，而新北市則透過「水安全、水清淨、水滲透、水育樂、水生態、水文化」新思維推動各項措施。會中與會人員交流意見，氣氛熱烈。

新北今於市府大樓舉辦新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會，市長侯友宜（左）、水利局長宋德仁（右）共同發布。記者李成蔭／攝影
新北今於市府大樓舉辦新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會，市長侯友宜（左）、水利局長宋德仁（右）共同發布。記者李成蔭／攝影
新北今於市府大樓舉辦新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會，廣邀台灣、新加坡兩地學者分享。記者李成蔭／攝影
新北今於市府大樓舉辦新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會，廣邀台灣、新加坡兩地學者分享。記者李成蔭／攝影
新北今於市府大樓舉辦新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會，市長侯友宜出席並觀看影片。記者李成蔭／攝影
新北今於市府大樓舉辦新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會，市長侯友宜出席並觀看影片。記者李成蔭／攝影
新北今於市府大樓舉辦新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會，廣邀台灣、新加坡兩地學者分享。記者李成蔭／攝影
新北今於市府大樓舉辦新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會，廣邀台灣、新加坡兩地學者分享。記者李成蔭／攝影

侯友宜 新加坡

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