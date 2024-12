新北永續論壇暨新水新書發表 本國及星國學者與會交流

新北人口多,治水與民眾息息相關,新北水利局今辦論壇並邀請國內及星國學者與會,會中除聚焦都市河川治理經驗,也發表新書「新北新水」。市長侯友宜表示,近年除改善都市溝渠,也有眾多機制面對極端氣候,很多河川生態也都回來了。

新北今於市府大樓舉辦新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會,會中與台灣、新加坡兩地學者分享新北治水成果及經驗,尤其著重於都市河川朝生態營造永續轉型的影響力。

除侯友宜到場外,新加坡國立大學城市科學中心(NUS Cities)院長邱鼎財、周禕旻教授、副主任蔡易娜以及經濟部水利署長賴建信、清華大學生命科學系教授曾晴賢、自然步道協會榮譽理事長林淑英、天下雜誌CSR頻道總編輯黃昭勇及國內水利工程背景近百名共襄盛舉。

侯友宜表示,新北就是台灣縮影,有山有海,當中如何讓都會型態中原本髒亂惡臭河川及水溝成為環境優化、水質清澈的親水空間相當不容易,新北也持續努力中,而像汙水接管是看不見的工程,從過往大家排斥到現在願意接受,這些基本功都是一定要做的。另外,面對極端氣候短延時強降雨,除有預抽機制及透保水條例外,也有智慧防汛平台及早預防;同時也盤點70多個積淹水點努力克服,很多溝群整治後生態也都回來了,達成「治水、淨水、親水。」

侯友宜於會中與水利局長宋德仁共同發表新書。宋表示,新書講述如何從破舊、去痾、創新三面向收錄37篇水利建設成果,包含新北雨水下水道系統維護管理、汙水接管120萬戶、透水保水自治條例、改造三面光混凝土渠道為近自然河川、熊猴森樂園及碧潭堰生態廊道等。