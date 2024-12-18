新北永續論壇暨新水新書發表 本國及星國學者與會交流

新北人口多，治水與民眾息息相關，新北水利局今辦論壇並邀請國內及星國學者與會，會中除聚焦都市河川治理經驗，也發表新書「新北新水」。市長侯友宜表示，近年除改善都市溝渠，也有眾多機制面對極端氣候，很多河川生態也都回來了。

新北今於市府大樓舉辦新北永續城市治理論壇暨「New Taipei New Water新北新水」新書發表會，會中與台灣、新加坡兩地學者分享新北治水成果及經驗，尤其著重於都市河川朝生態營造永續轉型的影響力。

除侯友宜到場外，新加坡國立大學城市科學中心（NUS Cities）院長邱鼎財、周禕旻教授、副主任蔡易娜以及經濟部水利署長賴建信、清華大學生命科學系教授曾晴賢、自然步道協會榮譽理事長林淑英、天下雜誌CSR頻道總編輯黃昭勇及國內水利工程背景近百名共襄盛舉。

侯友宜表示，新北就是台灣縮影，有山有海，當中如何讓都會型態中原本髒亂惡臭河川及水溝成為環境優化、水質清澈的親水空間相當不容易，新北也持續努力中，而像汙水接管是看不見的工程，從過往大家排斥到現在願意接受，這些基本功都是一定要做的。另外，面對極端氣候短延時強降雨，除有預抽機制及透保水條例外，也有智慧防汛平台及早預防；同時也盤點70多個積淹水點努力克服，很多溝群整治後生態也都回來了，達成「治水、淨水、親水。」

侯友宜於會中與水利局長宋德仁共同發表新書。宋表示，新書講述如何從破舊、去痾、創新三面向收錄37篇水利建設成果，包含新北雨水下水道系統維護管理、汙水接管120萬戶、透水保水自治條例、改造三面光混凝土渠道為近自然河川、熊猴森樂園及碧潭堰生態廊道等。