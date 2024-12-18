中和錦和高中前陸橋遮雨罩因颱風破損 家長憂無法遮風避雨

位於中和的錦和高中周邊是交通要道，又鄰近錦和運動公園，議員指出，康芮颱風後，錦和高中前的陸橋遮雨採光罩嚴重受損，50幾片遮雨片都破掉，迄今1個半月尚未修復，家長擔憂無法發揮遮風避雨的效果，遇雨地面濕滑，也有跌倒的風險，呼籲相關單位盡快處理。公所表示，會盡快安排修繕工程。

錦和高中前路橋使用超過20年，鄰近中正路、錦和路及和城路一段，該處不但有錦和高中、錦和國小、運動中心，也是交通要道，車流量多，每到通勤時間就會塞車，公所原考量要拆除陸橋，但該處路口大，交通複雜，市府評估後認定要繼續保留。

市議員張嘉玲指出，11月初康芮颱風後，錦和高中前陸橋遮雨採光罩嚴重受損，大約有50幾片遮雨罩殘破鏤空，尚未完成修復，這座橋每天有許多就讀高中、國小及要去錦和運動公園的民眾，會使用到，是必經之路，如今陸橋無法發揮遮風避雨功能，呼籲相關單位盡快處理。

有家長向張嘉玲陳情表示，陸橋壞了這麼久都還沒修好，如果是晴天，頂多是戴帽子遮陽，但若碰到下大雨，地面濕滑甚至有積水，一個不小心就會跌倒，不論是長輩、小孩都有風險，認為修繕時間拖太久。

中和區公所表示，公所已先拆除採光罩破損部分，目前已無影響民眾使用及安全疑慮，並已納入2025年開口合約辦理改善，目前正在辦理招標作業，等決標後隨即請廠商儘速訂料進場辦理修復。