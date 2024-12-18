三峽美人茶特等獎得主陷租保育林種茶風波 當事人：良心種地不容抹黑

新北市三峽插角戴姓茶農所栽培的東方美人茶獲新北轄內農會評為特等獎，該茶農近來逾承租國產署土地，卻遭插角農民自救會批評將保育林地變更為農地承租，直指其為不肖青農，戴姓青農表示自己響應政府青農返鄉，是國有耕地優先放租對象，良心種地不容抹黑。

針對三峽插角農民自救會今上午至國產署前抗議，指戴姓青農變更保育地為農地承租，戴姓青農指出，該地不是保育林及國有林，自己合法合規申請租用國有耕地，反倒是自救會成員惡意搶地。

戴姓青農說，自己從2023年12月開始送申租歷時整整一年，都沒有核准，然而自救會陳姓成員在今年10月送標租案，卻可以在短短5天內就獲得國產署發文速辦。

戴姓青農指出目前該爭議土地，原本就不是保安林及國有林事業區範圍，申請流程經農業部、內政部等歷時共5年才完成，也是自己多次申請、自己跑完所有變更地目流程，一切合法合規申請租用，也是農地農用，增加國有收入。

他說自己響應政府青農返鄉，是國有耕地優先放租對象。一直都以雙手努力務農，繼承家業，希望看不見的黑手能夠縮手，良心種地不容抹黑。