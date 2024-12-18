穀保家商棒球隊奪雙冠！侯友宜發100萬培訓金
新北市穀保家商青棒代表隊今年分別奪得，中信盃黑豹旗棒球全國高中大賽、高中棒球硬式鋁棒組聯賽雙冠軍，球隊今在市政會議獻獎。新北市長侯友宜頒發培訓金100萬，鼓勵球員及教練團隊優異表現。
黑豹旗全國高中棒球大賽有「台灣甲子園」之稱， 體育局說，參賽隊伍來自22縣市213隊，隊數為歷屆最多。穀保家商10月初登板，一路勢如破竹，11月3日的冠軍賽中遇上桃園市平鎮高中，雙方一路激戰，終場以14比9奪下隊史黑豹旗第4座冠軍獎盃。
穀保家商挾著黑豹旗冠軍氣勢，在今年高中棒球硬式鋁棒組聯賽，從46間學校參賽隊伍裡，提早在5局時以8比1擊退高苑工商，抱回冠軍獎盃。
黑豹旗及高中棒球硬式鋁棒組聯賽榮獲最佳教練獎的總教練鄭志強說，全國高中棒球隊伍實力堅強，每場比賽都是學習的機會，這次比賽也讓我們收穫良多，未來我們會繼續努力，完善每個細節，希望為穀保家商締造更多的輝煌時刻。
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