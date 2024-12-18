穀保家商棒球隊奪雙冠！侯友宜發100萬培訓金

新北市穀保家商青棒代表隊今年分別奪得，中信盃黑豹旗棒球全國高中大賽、高中棒球硬式鋁棒組聯賽雙冠軍，球隊今在市政會議獻獎。新北市長侯友宜頒發培訓金100萬，鼓勵球員及教練團隊優異表現。

黑豹旗全國高中棒球大賽有「台灣甲子園」之稱， 體育局說，參賽隊伍來自22縣市213隊，隊數為歷屆最多。穀保家商10月初登板，一路勢如破竹，11月3日的冠軍賽中遇上桃園市平鎮高中，雙方一路激戰，終場以14比9奪下隊史黑豹旗第4座冠軍獎盃。

穀保家商挾著黑豹旗冠軍氣勢，在今年高中棒球硬式鋁棒組聯賽，從46間學校參賽隊伍裡，提早在5局時以8比1擊退高苑工商，抱回冠軍獎盃。