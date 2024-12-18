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上海將推動團客來台 侯友宜建議定期舉行觀光會報

中央社／ 新北18日電

新北市長侯友宜今天表示，多次在行政院會建議中央，要定期舉行觀光會報，重新開放原有的航點，將陸客人數往前推進。透過分流、總量管制的方式，提高台灣旅遊品質。

台北上海雙城論壇時，中國大陸上海副市長華源宣布將積極推動上海的陸客團赴台旅遊。

新北市長侯友宜今天主持市政會議後接受聯訪，媒體詢問對此看法，有沒有什麼建議。

侯友宜說，台灣對陸客團來台旅遊的態度很重要，對自己要有信心；兩岸的交流只要在尊嚴、平等、友善下往前推進，好好交流，「球拋過來了，我們就要把球接好」。

侯友宜說，觀光的政策與產業發展，真的要好好的往前走。兩岸間要好好交流，他屢次在行政院會特別提到，中央要定期舉行觀光會報，觀光是辛苦產業，尤其，兩岸的觀光問題，應思考是否要重新開放原有的航點，將陸客的人數不斷往前推進。

他說，如果大家考慮到當時擔憂陸客的一些相關問題，也可以用分流、總量管制的方式，提高旅遊品質。對陸客來台旅遊，自己的態度很重要，對自己要有信心。

侯友宜 陸客

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