快訊

就安基金濫用連環爆 藍委要求暫緩審查勞動部預算「拒絕背書」

震撼汽車界！Honda、Nissan傳協商合併 也考慮納入三菱

馬英九今訪陸「努力將兩岸民間的誤解降到最低」

北市抽驗批發市場蔬果 小白菜等3品項超標多

中央社／ 台北18日電

台北市市場處今天表示，抽驗批發市場蔬果的農藥殘留共134件違規超標，銷毀約2.1萬公斤，超標品項以小白菜、油菜、辣椒最多，因油菜及辣椒屬容易農藥殘留的蔬果，小白菜則是蟲多。

北市府市場處發布新聞資料指出，北市第一和第二果菜批發市場是由市府委託台北農產公司經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果安全，每天都會抽驗進場拍賣果菜的農藥殘留情況，並於拍賣前完成判定檢驗結果。

市場處表示，11月共抽驗批發市場內的1249件蔬果，其中有134件不符合規定，銷毀重量計2萬1528公斤，主要不合格品項為油菜、小白菜及辣椒。

市場處指出，因辣椒及油菜是容易有農藥殘留的品項，而屬於十字花科的小白菜，蟲本來就多，所以特別加強檢驗，進而造成不合格品項增加。

市場處表示，此次進入批發市場的果菜經抽驗不合格，北農已禁止此批貨交易，並暫停當天供應人其餘供應代號的同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後，才能拍賣。

市場處指出，如檢驗不合格的蔬果會報廢銷毀，並依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。

市場處表示，每年皆有補助北農購買檢驗耗材，預計檢驗量能達約1萬4000件，盼防堵農藥超標的農產品流入市面，且北農除加強檢驗不合格品項，並把結果同時通知當地縣市政府、農政主管機關，輔導源頭用藥。

此外，每年11月至隔年5月是彩色甜椒的主要產季，台灣產區分布在南投縣、雲林縣和嘉義縣，彩色甜椒是營養豐富的蔬菜，民眾選購時，應挑選蒂頭和果柄翠綠、果皮光澤亮麗、果形端正，才能吃到最原始的風味。

北農 抽驗 農藥殘留

延伸閱讀

北市宣示2024交通安全年 雙城論壇分論壇聚焦談人本

雙城論壇登場 上海團今午宴回請北市方

促新陳代謝、降中風風險 辣椒1成分有益健康但男性不建議多吃

北市市場處前副處長尾牙餐敘正面環抱女職員 利用權勢猥褻罪起訴

相關新聞

新北路口角地停車場 壓縮人行道惹怨

新北早期許多重劃區畫設建築線退縮盼改善人行環境，交叉路口（角地）因建地過小，地主不願開發演變現今多為停車場，使人行空間到...

元旦新制／10歲、高120公分以上 可自動通關

為提升自動查驗通關系統效益，內政部明年元旦將放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，包括有戶籍國民10歲以上、身高120公分...

泡湯首選 新北行銷感溫祭

新北感溫祭是冬季指標性品牌，從12月起一路延續至來明年春季，包括平安夜、1314跨河煙火、元旦升旗及年貨市集等，市長侯友...

三重工廠頂樓違建14套房 強制拆除

新北三重一家工廠原本合法建物只有3層樓，卻擅自加蓋至5樓，違法隔成14間套房、15間衛浴給員工居住，引發公安疑慮，工務局...

板橋醫療園區BOT 衛局已公告招商

新北市政府第二行政中心日前因工地塔式起重機損壞，釀工安意外，復工日未定。民代憂，醫療園區現址有新北衛生局等單位，二辦停工...

萬里出現巨石圖騰陣居民憂心 因地目使用不符要開罰

新北市萬里區雙興里靠近小學附近的土地，近期有居民發現遭人擺放動物造型塑像及大量的巨石，也有許多的空心水泥磚將樹木圍起，彷彿是樹葬的樣貌，且偶而還有白衣人到場舉行神秘的宗教儀式，讓在地居民相當憂心，為此新北市議員張錦豪會同區公所、農業局等相關單位前往查看，最後認定與地目使用不符，將會對行為人進行開罰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。