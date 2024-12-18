板橋醫療園區BOT 衛局已公告招商

新北市萬里區雙興里靠近小學附近的土地，近期有居民發現遭人擺放動物造型塑像及大量的巨石，也有許多的空心水泥磚將樹木圍起，彷彿是樹葬的樣貌，且偶而還有白衣人到場舉行神秘的宗教儀式，讓在地居民相當憂心，為此新北市議員張錦豪會同區公所、農業局等相關單位前往查看，最後認定與地目使用不符，將會對行為人進行開罰。

2024-12-17 19:22