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板橋醫療園區BOT 衛局已公告招商

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市政府規畫在新北聯醫板橋院區打造板橋醫療園區。記者劉懿萱／攝影
新北市政府規畫在新北聯醫板橋院區打造板橋醫療園區。記者劉懿萱／攝影

新北市政府第二行政中心日前因工地塔式起重機損壞，釀工安意外，復工日未定。民代憂，醫療園區現址有新北衛生局等單位，二辦停工恐搬遷時程延遲。衛生局說，板橋醫療園區BOT案上周已公告招商，打造499床大型區域級教學醫院，不受停工影響。

新北市醫院一床難求，市立聯合醫院板橋院區現有急性一般病床70床，受限現有空間，難以擴充，衛生局規畫將原址打造為板橋醫療園區，新建急性一般病床499床，總數800至900床的大型區域級教學醫院。

園區現址有衛生局、板橋衛生所等單位，衛生局將搬到2026年完工的第二行政中心，二辦因工安意外停工，工務局尚未准許復工，議員質詢紛紛表達憂醫療園區進度延宕。

衛生局表示，上周BOT案已公告上網，用地涵括衛生局、板橋區衛生所、市立聯合醫院板橋院區，及醫院對面的新埔立體停車場，擴建成1.43公頃醫療園區。擬規畫地下4層、地上14層，提供24小時急診醫療服務，包含兒科緊急醫療、內科、外科、婦產科、兒科、早期療育、麻醉科及放射科等服務。

議員山田摩衣指出，民眾對新北聯醫板橋院區信心不足，目前無法收急重症病患，板橋人口逾50萬，仰賴亞東醫院不敷需求，如何恢復民眾對板橋聯醫信心是首要任務。議員劉美芳說，樂見板橋醫療資源逐步充裕，醫療園區營運初期要重視醫療人力資源布建。

衛生局 議員

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