三重工廠頂樓違建14套房 強制拆除

新北三重一家工廠原本合法建物只有3層樓，卻擅自加蓋至5樓，違法隔成14間套房、15間衛浴給員工居住，引發公安疑慮，工務局原要求1個月內拆除，屋主稱缺工缺料拖延，最後由拆除大隊強制拆除。

老公寓或工廠頂加違建相當普遍，只要不存在公安意外疑慮或無人檢舉，公部門很少主動拆除，近期新北三重出現有小工廠頂樓加蓋，並隔成14間套房、15間衛浴的離譜違建。

工務局拆除大隊副總工程司林奕佐說明，該建案是三重光復路二段某一家5層樓工廠，合法樓層只到3樓，卻多出第4、5層違建，今年8月，3樓疑因移工的菸蒂不慎引發火警，滅火後發現頂樓加蓋4至5層，違建疑作員工宿舍使用，提報市府公安小組，考量嚴重影響公安，限屋主9月20日前改善。

屋主稱缺工缺料，遲遲沒動靜，因此由拆除大隊執行強拆，違建主體約為7公尺高的圓拱型金屬棚架，拆除過程人員無法站立，只能以大型吊車透過高空吊掛作業，拆除難度高且費時，近日才拆除完畢，後續將向屋主收取拆除費用93萬。

拆除大隊指出，一般違建頂多是老公寓約30坪空間隔個5間套房，隔間超過10間屬嚴重案件，若不慎發生意外後果不堪設想，接獲檢舉或稽查一定處理。類似情況為，2020年淡水英專路隔成93房69衛的違建案，強制拆除收費56萬。

市議員顏蔚慈表示，針對有公安危險、嚴重違規的違建，市府一定要強制執行，並主動查緝。市議員李翁月娥說，市府對出租套房有規範，若沒有逃生設備或公共空間一定隨報隨拆。