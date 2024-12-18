新北路口角地停車場 壓縮人行道惹怨

新北早期許多重劃區畫設建築線退縮盼改善人行環境，交叉路口（角地）因建地過小，地主不願開發演變現今多為停車場，使人行空間到路口大幅縮減引民怨。城鄉局表示，未來計畫道路將擴展到最低12米，兩旁畫設人行道將為公有空間。

新北早期開發的重劃區包括新莊副都心、北大特區、林口重劃區等地，都市計畫道路有些僅為8米，一旁人行道多依靠建築線退縮，建築線退縮的建物可獲得容積獎勵，呈現寬達4米或4米以上的寬敞人行道，指標性寬敞人行道為北大特區學勤路，兩旁人行道寬達30公尺，被視為新北林蔭大道。

不過角地的建地兩邊都強制建築線退縮，退縮後雖擴大人行道空間，但可建面積小，利潤權衡下，地主多不願開發寧作停車場收租，演變成人行道中間段寬敞，角地人行道被限縮到剩約1米寬，政府拓寬人行道美意打折扣，這類現象存在於新莊副都心、北大特區等早期開發重劃區。

市議員江怡臻建議，市府未來在重劃區規畫時應考量此一問題，提升公共空間品質。居民認為，政府在土地規畫時也應想到角地地主權益，或將角地規畫成公有用地，才不會呈現人行道突然縮減的畸形現況。

城鄉局表示，近年辦理重劃區規畫時，已考量退縮及街角廣場，訂有最小開發規模，並於角地位置留設較大面積避免配地後角地無法開發。過往整開區計畫道路僅8米寬，近期重劃區道路預計規畫至少12米，兩旁至少有2.5米公有土地寬度可做人行道，並與地政局協調，未來角地配地時從現行600平方公尺，擴大為1千或2千平方公尺，提高地主開發意願。