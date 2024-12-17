快訊

行政院添新血！卓榮泰向賴清德借將 宣布「他」本周出任行政院政委

基隆民進黨議員張顥瀚詐助理費78萬起訴 移審法院收押

宏碁前董座鐵漢改救人！王振堂卸任10年來首露面 談生命線甘苦

歲末寒冬來送暖 瑞芳獅子會募集物資助弱勢

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳獅子會都會募集物資，發放生活物資及現金紅包等等，讓瑞芳區的弱勢家庭可以好好過年。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳獅子會都會募集物資，發放生活物資及現金紅包等等，讓瑞芳區的弱勢家庭可以好好過年。 圖／觀天下有線電視提供

每年在歲末年終，瑞芳獅子會都會募集物資，為的就是幫助東北角地區的弱勢家庭度過寒冬，透過公所及里辦公室的協助，發放生活物資及現金紅包等等，讓瑞芳區的弱勢家庭可以好好過年。

正幾天持續低溫特報，但在這些民眾心中想必很溫暖，瑞芳獅子會每年歲末年終送上溫暖與祝福，讓偏鄉地區的弱勢家庭受惠，除了贈送白米，麵條，等物資，還加碼羊毛毯及現金紅包，希望能拋磚引玉，讓各界關注到社會上需要幫助的人。

瑞芳獅子會會長陳維敏說，這些物資來自各獅友的愛心，大家有錢出錢，有力出力，厚厚的羊毛毯，關廟麵還有精裝白米，還有現金紅包，共計發放45份，希望讓弱勢家庭可以過個好年。

瑞芳區區長楊勝閔說，感謝瑞芳獅子會長期關心地方弱勢民眾，常常提供各種幫助，讓偏鄉地區真正需要幫助的人，可以得到實質上的幫忙，讓他們好好過年。

弱勢家庭 獅子會 瑞芳

延伸閱讀

提供免費二手輔具，百名志工體驗輔具清洗

新北瑞芳公所攜手里長服務協會 頒獎學金鼓勵學子

瑞芳深澳漁港防波堤延伸動工 漁船進出港更安全

新北市瑞芳區瑞慈宮主委交接 新任主委：持續發揚民俗文化

相關新聞

新北重劃區多處角地未開發 擴寬人行道美意大打折

新北市早期許多重劃區劃設建築線退縮空間盼改善人行環境，但交叉路口（角地）因建築退縮導致建地過小，地主不願開發演變現今多為...

限速不同 桃園YouBike電動車恐超速？ 北北桃將討論

YouBike 2.0E陸續於雙北街頭能夠租借，不過，台北市議員詹為元發現，雙北的限速每小時20公里，與桃園車輛每小時2...

想要當農夫嗎？6500元就可以租2年農田 歡迎體驗新北農趣

想要當農夫嗎？只要6500元就可以擁有自己的農田！

萬里出現巨石圖騰陣居民憂心 因地目使用不符要開罰

新北市萬里區雙興里靠近小學附近的土地，近期有居民發現遭人擺放動物造型塑像及大量的巨石，也有許多的空心水泥磚將樹木圍起，彷彿是樹葬的樣貌，且偶而還有白衣人到場舉行神秘的宗教儀式，讓在地居民相當憂心，為此新北市議員張錦豪會同區公所、農業局等相關單位前往查看，最後認定與地目使用不符，將會對行為人進行開罰。

歲末寒冬來送暖 瑞芳獅子會募集物資助弱勢

每年在歲末年終，瑞芳獅子會都會募集物資，為的就是幫助東北角地區的弱勢家庭度過寒冬，透過公所及里辦公室的協助，發放生活物資及現金紅包等等，讓瑞芳區的弱勢家庭可以好好過年。

最頂暗黑女神台北感謝祭 三創生活園區登場

當今最頂暗黑女神們來了！於明年2月8日起於台北三創將迎來空前盛大的粉絲感謝祭，由多位日本當紅AV女優集結「TOP女神台北感謝祭」主辦單位這次邀請知名AV女優們，包括「最美主播」山岸綺花、即將引退的美谷朱音、「十年一見的清純派天使」八木奈奈、「傳奇DJ女神」濱崎真緒、「純慾女神」善場麻美（善場まみ）、「暗黑廚神」川越鈴子等共14位備受矚目的女神擔綱，獻上滿滿的感動和驚喜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。