歲末寒冬來送暖 瑞芳獅子會募集物資助弱勢

每年在歲末年終，瑞芳獅子會都會募集物資，為的就是幫助東北角地區的弱勢家庭度過寒冬，透過公所及里辦公室的協助，發放生活物資及現金紅包等等，讓瑞芳區的弱勢家庭可以好好過年。

正幾天持續低溫特報，但在這些民眾心中想必很溫暖，瑞芳獅子會每年歲末年終送上溫暖與祝福，讓偏鄉地區的弱勢家庭受惠，除了贈送白米，麵條，等物資，還加碼羊毛毯及現金紅包，希望能拋磚引玉，讓各界關注到社會上需要幫助的人。

瑞芳獅子會會長陳維敏說，這些物資來自各獅友的愛心，大家有錢出錢，有力出力，厚厚的羊毛毯，關廟麵還有精裝白米，還有現金紅包，共計發放45份，希望讓弱勢家庭可以過個好年。

瑞芳區區長楊勝閔說，感謝瑞芳獅子會長期關心地方弱勢民眾，常常提供各種幫助，讓偏鄉地區真正需要幫助的人，可以得到實質上的幫忙，讓他們好好過年。