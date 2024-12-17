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限速不同 桃園YouBike電動車恐超速？ 北北桃將討論

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
YouBike 2.0E 先前的自行車通勤綠廊記者會。本報資料照
YouBike 2.0E 先前的自行車通勤綠廊記者會。本報資料照

YouBike 2.0E陸續於雙北街頭能夠租借，不過，台北市議員詹為元發現，雙北的限速每小時20公里，與桃園車輛每小時25公里不同，但三地區自行車是共同調度，導致桃園的腳踏車騎來雙北後就會有超速問題，恐造成危險。北市交通局表示，將會與新北、桃園再行討論。

詹為元表示，台北市電輔車YouBike 2.0E的投入逐漸普及，加上議會先前通過決議5年5億元預算來擴大車輛數量和服務據點，未來使用量勢必持續增加，不過，雙北和桃園的限速標準不一致成了問題。

詹為元說，雙北為了避免電輔車行駛速度過快壓迫行人空間，規定超過20公里時，就會停止電力輔助，但桃園市的電輔車依舊維持25公里的供電上限，但問題在於三地區的YouBike車輛是共同調度，導致台北街頭也會出現桃園的車輛。

詹為元說，先前曾質詢市府統一速限，但收到的回覆是各地道路環境差異較大，因此尚無共識。他認為，如此會放任問題擴大，也默許現況，既然北北桃的電輔車調度已是共同運作的狀態，那麼限速標準就更應該統一。

交通局運管科長朱宸佐說，桃園電輔車於民國113年2月即上線營運，起始設定即為每小時25公里後停止電力輔助，雙北電輔車於113年8月上線，經考量主要騎乘於人行道，每小時20公里即停止供電，避免影響行人。

朱宸佐說，經過調查電輔車租借紀錄，北市境內借桃園車輛約10%，針對議員建議雙北桃電力輔助上限一致或將桃園車輛車輛調度回桃園市，將與新北、桃園共同評估。

北市 桃園 限速

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