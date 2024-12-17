萬里出現巨石圖騰陣居民憂心 因地目使用不符要開罰

新北市萬里區雙興里靠近小學附近的土地，近期有居民發現遭人擺放動物造型塑像及大量的巨石，也有許多的空心水泥磚將樹木圍起，彷彿是樹葬的樣貌，且偶而還有白衣人到場舉行神秘的宗教儀式，讓在地居民相當憂心，為此新北市議員張錦豪會同區公所、農業局等相關單位前往查看，最後認定與地目使用不符，將會對行為人進行開罰。

新北市議員張錦豪指出，這片土地鄰近國小，且非殯葬與宗教用地，特別的儀式恐怕會造成學生的恐慌，因此也請相關單位要瞭解地主或是承租人的用意，若是不符合地目使用規範，應介入處置。

空曠的土地上，有巨石、有動物的石像還有不知用意的石堆，神秘的的擺放方式，不免引發議論，也有在地居民說有見過白衣人在這裡疑似是進行神秘的宗教儀式，就在住宅區與學校旁邊，不明意圖的舉動與陳列也讓人擔心會對學童有不好的影響。

萬里區長黃雱勉表示，在會勘中，原本承諾出席的行為人並沒有如期出席，且也沒有白衣人在這裡舉行儀式的相關證據，因此目前僅能依區域計畫法進行開罰，並且也要求要限期改善，否則將會連續開罰到改善為止。