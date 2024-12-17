新北重劃區多處角地未開發 擴寬人行道美意大打折

新北市早期許多重劃區劃設建築線退縮空間盼改善人行環境，但交叉路口（角地）因建築退縮導致建地過小，地主不願開發演變現今多為停車場，使人行空間到路口就大幅縮減引發民怨，城鄉局表示未來計畫道路將擴展至最低12米，兩旁劃設人行道將為公有空間，保障人行道寬度。

新北市早期開發的重劃區包括新莊副都心、北大特區、林口重劃區等地，由於都市計畫道路有些僅為8米，一旁人行道多依靠建築線退縮，建築線退縮的建物可獲得容積獎勵，呈現寬達4米或以上的寬敞人行道，指標性寬敞人行道為北大特區學勤路，兩旁人行道寬達約30公尺，被視為新北林蔭大道。

不過角地的建地兩邊都強制建築線退縮，導致退縮後雖擴大人行道空間，但可建面積過小，利潤權衡下地主多不願開發寧作停車場收租，演變成一條路中間人行道相當寬敞，但到了角地後人行道被限縮到只剩約一米寬，政府拓寬人行道的美意大打折，這現象至少6處，多存在新莊副都心與北大特區等早期開發的重劃區。

新北市議員江怡臻表示，希望市府未來在重劃區規劃時考量這問題，並應針對角地提高最小開發面積規模要求，以提升整體都市公共空間品質。當地居民認為，政府在土地規劃時就應想到角地地主權益，或角地直接規劃成等公有用地，才不會呈現目前人行道突然縮減的畸形現況。

城鄉局表示，近年辦理各重劃區均已考量退縮及街角廣場，訂有最小開發規模，並於角地位置留設較大面積避免配地後角地無法開發情形。過往整開區計畫道路僅8米寬，近期重劃區道路則預計規畫至少12米，兩旁至少有2.5米公有土地寬度可做人行道，並與地政局協調未來角地配地時從現行600平方公尺擴大至1千或2千平方公尺，提高地主開發意願。