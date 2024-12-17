想要當農夫嗎？6500元就可以租2年農田 歡迎體驗新北農趣

想要當農夫嗎？只要6500元就可以擁有自己的農田！

靠近新莊、三重、五股、蘆洲的新北大都會公園樂活農園，即將在114年1月6日開放耕位線上抽籤登記。為了讓新北市民在忙碌的都市裡，也能有舒活身心的園地，新北市政府高灘地工程管理處規劃了新北大都會公園樂活農園空間，讓市民朋友體驗農作樂趣，歡迎把握報名機會。

高灘處處長黃裕斌表示，新北大都會公園樂活農園位於五股區二重疏洪道內，開放市民報名承租耕作，耕作期限為2年，114年度契約耕作期限自114年4月1日到116年3月31日，土地租金為新臺幣6500元，耕位數共有390個承租格，採線上公開登記抽籤方式，自114年1月6日至1月15日(包含六、日)止，報名為期10天。每格耕位耕種面積為50平方公尺(約15坪)，耕作範圍內可以種植農作物，讓市民朋友體驗耕作趣味。

農友謝先生是目前的耕戶，分享自己住在三重市區，很幸運能在上次的登記抽籤中抽到耕位，讓自己在退休後的生活，能體驗農耕種田，除了活動身體，還能接觸自然綠地，而且辛苦耕種後的收成，很有成就感，同時也認識許多同好農友，為生活帶來樂趣，更希望自己這次能再中籤。

報名相關訊息均公告於高灘處官網（設施介紹/樂活農園）、新北大都會樂活農園網以及新北大都會公園樂活農園現場公布欄，只要您是設籍在新北市的民眾而且滿18歲以上，詳閱清楚報名資訊，且準備好所需的資料後，皆可以在報名期限內上網登記報名。歡迎有興趣加入的市民朋友，把握時間報名，亦可以來欣賞農地綠色蔬菜的美，以及體驗耕作自給自足的樂趣。

【報名登記詳情】 一、時間：自114年1月6日起至1月15日止。 二、登記地點：採線上報名。 三、資格： 1.年滿 18 歲 2.設籍新北市之市民。 3.每戶限報名 1 名（同戶籍視為同一戶），登記 1 格耕作單位，如有重複報名(含現有已簽約之耕戶)將以棄權論並取消資格。 四、登記流程：須至新北市民網註冊會員。進行抽籤經中籤並收到mail後，請於1星期內郵寄或親送身分證、戶口名簿或戶籍謄本（申請日一個月內）之影本至高灘處，經核對資格無誤，後續將辦理相關簽約事宜。 五、報名網址： 1.高灘處官網 2.新北大都會公園樂活農園網

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