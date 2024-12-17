最頂暗黑女神台北感謝祭 三創生活園區登場

當今最頂暗黑女神們來了！於明年2月8日起於台北三創將迎來空前盛大的粉絲感謝祭，由多位日本當紅AV女優集結「TOP女神台北感謝祭」主辦單位這次邀請知名AV女優們，包括「最美主播」山岸綺花、即將引退的美谷朱音、「十年一見的清純派天使」八木奈奈、「傳奇DJ女神」濱崎真緒、「純慾女神」善場麻美（善場まみ）、「暗黑廚神」川越鈴子等共14位備受矚目的女神擔綱，獻上滿滿的感動和驚喜。

主辦的奧視公司表示，「TOP女神台北感謝祭」不僅是一場普通的見面會，宛如嘉年華般，不僅能近距離感受「妹系童顏」莉莉流花的魅力，還能與「校園女神」藤田柚子（藤田梢）、「女友系代表」美咲佳奈展開多樣互動，現場將設定多種體驗環節，讓參與者彷彿置身於一場專屬於粉絲的夢幻國度。奧視是台灣合法成人影音業界領導品牌，手中有NCC核發的頻道執照，總經理蔡宜良擁有台灣大學商學碩士的高學歷、英語流利。

最令人期待的，莫過於2月9日晚間19:00舉辦的「女神星光派對」，這場僅限少數名額的特別晚會，多位女神將帶來專屬表演，讓粉絲宛如身臨星光閃耀的舞台盛宴，享受沉浸式「派對時刻」，堪稱「最接近夢想的時刻」，每位參加者都能收穫難以忘懷的珍貴回憶。

這場女神感謝祭的活動場地在台北的三創生活園區12樓SYNTREND SHOW多元廳，2025年2月8日、9日為期兩天（每日10:00至18:00），粉絲們可藉此難得的機會，與女星級女優「完美地下偶像」前田美波、「藝能人女優」十束流羽、「優雅校花」渚光希、「小安心亞」慄山莉緒及「萌系豪放女僕」東雲梓一同歡度美好時光。

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