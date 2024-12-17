淡古博物館聯手真理大學 21日聽音樂會抽跨年住宿優惠

新北市立淡水古蹟博物館品牌活動「2024光映淡水—無垠之光」，12月21、22日下午1時至晚間7時，在淡水海關碼頭舉辦「耶誕市集音樂會」。今年與真理大學合作，12月21日同時在內大禮拜堂辦的音樂會，參加就有機會抽真理大學VIP雙人房。

淡古館長蔡美治說，今年光映淡水市集首次與新北市淡水休閒農業協會合作，音樂會也公開徵選學生社團加入，讓更多來淡水參加跨河煙火遊客有更難忘的體驗，並與真理大學合作，推出住宿優惠活動，校方在12月31日同步開放國定古蹟「理學堂大書院」，與淡水紅毛城及滬尾礮台連線，邀請大家過個古蹟風的跨年日。

淡水古蹟博物館指出，12月21、22日下午1時至晚間7時在淡水海關碼頭舉辦「耶誕市集音樂會」。今年在真理大學大禮拜堂舉辦免費入場的音樂會，參加的人不但可聆賞全國第四大管風琴的絕美音色，還提供「淡古ｘ真理」的住房專案抽獎券，得獎者可於12月31日以優惠價2800元，入住真理大學VIP雙人房，限量10間。

淡水古蹟博物館說，「2024光映淡水－無垠之光」在12月周周有活動，包括展至明年2月16日的藝術裝置響尾「屁屁蛇」、「巨蛇光廊」，12月28、29日「特展體驗活動」則是推出趣味小遊戲，12月31日「閃耀新北1314跨河煙火活動－古蹟舞臺」，邀請阿跨面、上山、原子邦妮、甜約翰等知名歌手現場表演，陪大家欣賞全國唯一跨河盛宴。