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2024新北感溫祭上線活動直到來春 侯友宜：新北是旅遊首選地

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北感溫祭整合各機關活動共同行銷，讓大家都知道新北冬天至春初都有不間斷的活動。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜表示，新北感溫祭整合各機關活動共同行銷，讓大家都知道新北冬天至春初都有不間斷的活動。記者李定宇／攝影

新北市府今天推出新北感溫祭節慶活動，冬季系列活動從12月延續至來明年春季，包括平安夜、跨河煙火、元旦升旗年貨市集等，新北市長侯友宜表示，冬天至春初都有不間斷活動，可來體驗新北山湯、海湯的獨特魅力，新北絕對是旅遊首選之地。

觀旅局表示，冬季系列活動從12月延續至來明年春季，包含新北耶誕平安夜的浪漫氛圍、閃耀新北1314跨河煙火的璀璨煙花、以及2024新北市元旦升旗儀式。春節期間安排2024新北年貨市集展售會，讓市民能夠輕鬆採買年貨、品嚐美食，感受濃厚的年節氛圍。

新北市長侯友宜表示，新北感溫祭整合各機關活動共同行銷，讓大家都知道新北冬天至春初都有不間斷的活動，除了可以欣賞新北山海美景外，也有多元的活動可參加。體驗新北山湯、海湯的獨特魅力，一起泡好湯、享美食，新北絕對是旅遊首選。

觀旅局說，另外春天新北春紛節將結合音樂、野餐，為市民提供放鬆身心的最佳機會。整理出新北冬季至少有34項系列活動，活動也公佈新北明年整年度主要活動行事曆，供市民們及早規劃出遊行程。

新北市府今天推出新北感溫祭節慶活動，冬季系列活動從12月延續至來明年春季。記者李定宇／攝影
新北市府今天推出新北感溫祭節慶活動，冬季系列活動從12月延續至來明年春季。記者李定宇／攝影

侯友宜 元旦升旗 年貨 新北

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