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板橋醫療園區公告招商 打造499床大型區域級教學醫院

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府規畫在新北聯醫板橋院區打造板橋醫療園區。本報資料照片
新北市府規畫在新北聯醫板橋院區打造板橋醫療園區。本報資料照片

新北市政府第二行政中心日前因工地塔式起重機損壞，導致工安死亡意外，復工日未定。地方議員憂心，醫療園區現址有新北市衛生局等單位，若因第二行政中心停工，搬遷時程延遲，恐影響板橋醫療園區開發。新北市衛生局表示，板橋醫療園區BOT案已在上周公告招商至明年6月底截止，打造499床大型區域級教學醫院，不會受到停工影響。

新北市醫院一床難求，市立聯合醫院板橋院區現有急性一般病床70 床，受限現有空間，難以擴充，新北市衛生局規畫原址打造板橋醫療園區將新建為急性一般病床499床，總床數約800到900床左右大型區域級教學醫院。

但園區現址有新北市衛生局、板橋衛生所等單位，衛生局規畫將搬到原訂2026年完工的第二行政中心，日前第二行政中心因工安意外停工，目前塔式起重機尚未完成拆除，工務局還未准許復工，多名議員在議會質詢時，都憂心醫療園區因此延宕。

新北市衛生局表示全案持續進行中，上周已經BOT案件已經公告上網，用地涵括目前的衛生局、板橋區衛生所、市立聯合醫院板橋院區及醫院對面的新埔立體停車場，擴建成1.43公頃醫療園區。

衛生局表示，本案採「委託民間參與公共建設(BOT)」方式辦理，初步規模擬規畫為地下4層、地上14層，包含衛生醫療設施、停車場等空間，提供24小時急診醫療服務含兒科緊急醫療、內科、外科、婦產科、兒科、早期療育、麻醉科及放射科等服務。

衛生局表示，全案公告期至明年6月，實質規畫由未來經營團隊依實際重點、醫療發展特色推動，滿足市民在地醫療需求。

市議員山田摩衣指出，不少民眾過去對新北聯醫板橋院區信心不足，目前也無法收急重症病患，板橋50多萬人口，只靠亞東醫院不敷需求，如何媒合頂尖醫療團隊，恢復民眾對板橋聯醫的信心是衛生局首要任務，先前有聽說不少醫療團隊探詢，盼市府在審查時一定要審慎。

新北市議員劉美芳表示，BOT模式仍應秉持透明、公正的原則，確保發包過程嚴格遵循相關法規，並有效提升公共資源的使用效益。在這次的發包案中，應重視工程品質與施工安全，同時保障承包商履約的能力與誠信；樂見板橋的醫療資源逐步充裕，不僅能有效提升當地的醫療服務品質，醫療園區營運初期也要重視醫療人力資源狀況，並做好交通規畫與區域發展平衡。

亞東醫院 衛生局 議員

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