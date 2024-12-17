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獨／頂加隔14間套房離譜違建 新北強拆並罰屋主近百萬

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北再現超過10間以上離譜違建，三重一間工廠原只有合法三層樓，竟在頂樓加蓋至五樓，違法隔成14間套房、15間衛浴給員工居住。圖／新北工務局提供
新北再現超過10間以上離譜違建，三重一間工廠原只有合法三層樓，竟在頂樓加蓋至五樓，違法隔成14間套房、15間衛浴給員工居住。圖／新北工務局提供

新北再現超過10間以上離譜違建，三重一間工廠原只有合法三層樓，竟在頂樓加蓋至五樓，違法隔成14間套房、15間衛浴給員工居住。新北工務局表示，原要求一個月內拆除，但屋主稱缺工缺料仍未拆，最後由拆除大隊強制拆除，並將收取費用約93萬。

因國人習慣及法令問題，老公寓或工廠頂加違建不稀奇，只要不存在公安意外疑慮，或無人檢舉，公部門很少會主動拆除，不過新北三重卻出現有小工廠頂樓加蓋並隔成14間套房、15間衛浴的離譜違建。

新北工務局拆除大隊副總工程司林奕佐說明，該建案是三重光復路二段某五層樓工廠，其中合法樓層為第一至三層、違建位置為第四至五層，今年8月左右，三樓因為移工的菸蒂引發火警，消防局在撲滅火勢後發現頂樓加蓋四至五層，違建內部疑作宿舍使用，故提報市府公安小組，並經聯合現勘確認違建內部確實供移工及本土職員居住，且多達14房15衛，嚴重影響公共安全之虞，因此限屋主9月20日前自行改善。

林奕佐指出，屋主稱缺工缺料，在一個月期限內仍未拆除，因此由拆除大隊執行強制拆除，且因違建主體約為7公尺高的圓拱型金屬棚架，拆除人員無法站立其上拆除，只能以大型吊車高空吊掛作業執行拆除，拆除難度高且費時，最終於11月拆除完畢，後續並向屋主收取拆除費用約93萬。

林奕佐回顧，其實一般常見違建頂多是老公寓約30坪空間隔個5間，像這類只要隔間超過10間以上就屬於嚴重案件，若不慎發生意外都會帶走很多人命，只要接獲檢舉或稽查到一定處理；新北這幾年來已經很久沒有看到如此規模違建，上一次比較大事2020年淡水英專路隔間93房69衛的違建案，強制拆除後收費56萬。

林奕佐提到，其它重大案件像是2022年也執行中和南山路頂加2層套房違建，違建內部共7房7衛，強制拆除後收費26萬；同年中和和平街套房違建，屋主隱瞞表示違建現況是空屋沒有出租並簽立切結書，但後續被查出有出租事證，強制拆除後收費21萬。

新北市議員顏蔚慈表示，針對有公安危險、嚴重違規使用這樣分割多間使用的，市府一定要強制執行，並要加強主動查緝。新北市議員李翁月娥說，市府對出租套房有規範，若沒有逃生設備或公共空間的一定要隨報隨拆，以保障市民安全為優先。

新北再現超過10間以上離譜違建，三重一間工廠原只有合法三層樓，竟在頂樓加蓋至五樓，違法隔成14間套房、15間衛浴給員工居住。圖／新北工務局提供
新北再現超過10間以上離譜違建，三重一間工廠原只有合法三層樓，竟在頂樓加蓋至五樓，違法隔成14間套房、15間衛浴給員工居住。圖／新北工務局提供
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套房 強制拆除 新北 違建

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