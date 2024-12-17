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新北大都會公園樂活農園 1月6日開放報名體驗務農樂趣

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
市民在農園裡開心種植。圖／新北高灘處提供
市民在農園裡開心種植。圖／新北高灘處提供

為讓市民在忙碌都市裡也能有舒活身心的園地，新北規畫大都會公園樂活農園空間，讓市民可體驗農作樂趣。新北高灘處表示，樂活農園即將在明年1月6日開放耕位線上抽籤登記，報名為期10天，只要成年新北市民都可參與抽籤，欣賞農地綠色蔬菜的美、體驗耕作自給自足樂趣。

高灘處長黃裕斌表示，新北大都會公園樂活農園位於五股區二重疏洪道內，開放市民報名承租耕作，耕作期限為2年，114年度契約耕作期限自114年4月1日到116年3月31日，土地租金為新台幣6500元, 耕位數共有390個承租格，採線上公開登記抽籤方式，自114年1月6日至1月15日（包含六、日）止，報名為期10天。每格耕位耕種面積為50平方公尺（約15坪），耕作範圍內可以種植農作物，讓市民體驗耕作趣味。

樂活農園謝姓農友分享，自己住在三重市區，很幸運能在上次的登記抽籤中抽到耕位，讓自己在退休後的生活能體驗農耕種田，除活動身體，還能接觸自然綠地，而且辛苦耕種後的收成，很有成就感，同時也認識許多同好農友，為生活帶來樂趣，希望自己這次能再中籤。

高灘處補充，報名相關訊息均公告於高灘處官網（設施介紹/樂活農園）、新北大都會樂活農園網以及新北大都會公園樂活農園現場公布欄，民眾只要是設籍在新北市且滿18歲以上，詳閱清楚報名資訊，且準備好所需的資料後，皆可以在報名期限內上網登記報名。

小朋友從中觀察到植物及耕田的樂趣。圖／新北高灘處提供
小朋友從中觀察到植物及耕田的樂趣。圖／新北高灘處提供
農民細心照料蔬菜。圖／新北高灘處提供
農民細心照料蔬菜。圖／新北高灘處提供
樂活農園位於二重疏洪道內，提供市民體驗農作樂趣。圖／新北高灘處提供
樂活農園位於二重疏洪道內，提供市民體驗農作樂趣。圖／新北高灘處提供
農民仔細呵護自己的農作。幼兒園小朋友到樂活農園參觀農作體驗生活。圖／新北高灘處提供
農民仔細呵護自己的農作。幼兒園小朋友到樂活農園參觀農作體驗生活。圖／新北高灘處提供
幼兒園小朋友到樂活農園參觀農作體驗生活。圖／新北高灘處提供
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