綠議員要將郝龍斌送監院 台智光案24日開會將有結論

北市議會台智光專案小組進入調查尾聲，12月2日討論完調查報告初稿，昨再度開會。小組召集人、市議員秦慧珠表示，小組成員何孟樺提出要求市長蔣萬安向議會道歉、將前市長郝龍斌送監院等意見，需再消化、討論，本月24日上午開會後，屆時將有結論。

民進黨議員何孟樺認為，台智光案13年來爭議不少，「優先成壟斷，壟斷生弊端」，市府不可能不處理母約的漏洞，甚至應考慮解約，也要追究當年政策制定者、前市長郝龍斌，及時任資訊處長張家生的責任，建議移送監察院。

何孟樺也表示，警察局監視器、社會局公托雲端備份2案，市府片面解約或宣布不簽約都沒徹底解決問題。前者台智光依約只須服務到7月8日，備援案最晚明年12月才建置完成，市府未說明中間的斷網風險或是履約賠償責任；後者則是社會局於簽約前就讓廠商進場施作，導致台智光向社會局索討網路服務費，質疑「先上車、後補票」。

國民黨議員曾獻瑩認為，該案最大的問題仍然是「規格」，例如為何要用雙向保證專用頻寬，而不是用非對稱共享頻寬？這些問題牽涉到網路技術專業，市府官員、議員、大眾也不是那麼清楚。

曾獻瑩說，大家糾結在費率，費率看似合理，規格上卻當冤大頭，買了不必要的規格。在各方壓力下，是誰要求採用此一規格？誰逼迫市府埋單？背後牽扯龐大利益才是重點。