聽新聞
0:00 / 0:00

綠議員要將郝龍斌送監院 台智光案24日開會將有結論

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市議會台智光專案小組進入調查尾聲，12月2日討論完調查報告初稿，昨再度開會。小組召集人、市議員秦慧珠表示，小組成員何孟樺提出要求市長蔣萬安向議會道歉、將前市長郝龍斌送監院等意見，需再消化、討論，本月24日上午開會後，屆時將有結論。

民進黨議員何孟樺認為，台智光案13年來爭議不少，「優先成壟斷，壟斷生弊端」，市府不可能不處理母約的漏洞，甚至應考慮解約，也要追究當年政策制定者、前市長郝龍斌，及時任資訊處長張家生的責任，建議移送監察院。

何孟樺也表示，警察局監視器、社會局公托雲端備份2案，市府片面解約或宣布不簽約都沒徹底解決問題。前者台智光依約只須服務到7月8日，備援案最晚明年12月才建置完成，市府未說明中間的斷網風險或是履約賠償責任；後者則是社會局於簽約前就讓廠商進場施作，導致台智光向社會局索討網路服務費，質疑「先上車、後補票」。

國民黨議員曾獻瑩認為，該案最大的問題仍然是「規格」，例如為何要用雙向保證專用頻寬，而不是用非對稱共享頻寬？這些問題牽涉到網路技術專業，市府官員、議員、大眾也不是那麼清楚。

曾獻瑩說，大家糾結在費率，費率看似合理，規格上卻當冤大頭，買了不必要的規格。在各方壓力下，是誰要求採用此一規格？誰逼迫市府埋單？背後牽扯龐大利益才是重點。

台智光 網路 議員

延伸閱讀

影／兒童新樂園10歲生日慶 郝龍斌讚是兒童快樂天堂

羅文嘉要北市救一貫道信徒？ 郝龍斌批：事發廣州還去扯雙城論壇

雙城論壇設封殺黑名單 郝龍斌：民進黨小鼻小眼 比大陸封閉

郝龍斌：國安高層製造中共軍演假新聞 做大內宣

相關新聞

前後視察淡江大橋 交長、新北市長較勁？

串連新北淡水、八里的淡江大橋拚明年底完工，交通部長陳世凱上周視察，新北市長侯友宜昨再度到淡江大橋、淡北道路，中央、地方互...

新北瑞芳明燈托老充滿耶誕氣氛 音樂舞蹈會志工陪伴長者

隨著聖誕節將至，不少地方都充滿著歡樂的氣息，今(16)日，由新北市音樂舞蹈促進會理事長與志工等一行人，來到瑞芳明燈公共托老中心，為長者們載歌載舞，和長者互動不斷，長者都笑開懷，短短半天的陪伴，也讓長者依依不捨，並約定好要明年見，場面溫馨感人。

綠議員要將郝龍斌送監院 台智光案24日開會將有結論

北市議會台智光專案小組進入調查尾聲，12月2日討論完調查報告初稿，昨再度開會。小組召集人、市議員秦慧珠表示，小組成員何孟...

迎世壯運 壯寶列車啟航

2025雙北世壯運明年5月17日至30日登場，新北市長侯友宜昨與射箭國手陳詩園一同搭乘壯寶列車，列車外觀以壯寶運動圖像凸...

巨星雲集新北歡樂耶誕城音樂狂潮

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」15日展開第2日，Energy以熱情四溢的表演開場，吸引大批歌迷朝聖，接著icyball冰球樂團、BOOM!怪物星人、洪暐哲、理想混蛋Bestards、Ac

聖誕紅妝點街頭步道 新北汐止城中里一路紅到過年

下個禮拜就是聖誕節，汐止區城中里辦公處今年一樣買了二、三百盆的聖誕紅，從大街小巷，再沿著基隆河、茄苳溪步道的電線杆上頭，都掛滿了聖誕紅，讓休閒散步的民眾，提早感受到濃濃的過節氣氛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。