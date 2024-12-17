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前後視察淡江大橋 交長、新北市長較勁？

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
淡江大橋預計2025年底完工。記者劉懿萱／攝影
淡江大橋預計2025年底完工。記者劉懿萱／攝影

串連新北淡水、八里的淡江大橋拚明年底完工，交通部長陳世凱上周視察，新北市長侯友宜昨再度到淡江大橋、淡北道路，中央、地方互別苗頭意味濃厚。侯談「淡水交通三箭」進度，淡海輕軌二期目標是2029年完工，八里輕軌可行性計畫今年11月第11次提報交通部，籲中央盡速核定計畫。

立委洪孟楷說，中央地方沒暗自較勁，是企盼淡水三大交通建設加速推進；市議員鄭宇恩說，淡北道路施工釀交通黑暗期，盼市府能看見並解決問題，而不是與交通部相互較勁，頻來視察。

陳世凱10月底甫上任，曾要視察淡江大橋，因沒通知地方，引發作秀質疑。陳上周三視察淡江大橋，侯昨天也在公開行程前後，分別視察淡北道路、淡江大橋，立委、議員也陪同。

侯說，市府推動淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路等交通三箭，其中淡江大橋的多項工程節點陸續完成，預計2025年12月完工，新北也將周邊配套工程準備好，包含沙崙路機車彎改善、中正路二段道路拓寬等，確保淡江大橋啟用順暢。

搭配淡江大橋的輕軌、交通建設，侯友宜說，淡北道路將在2029年完成，而淡海輕軌二期目標2029年完工，八里輕軌可行性計畫今年11月第11次提報交通部，呼籲中央盡速核定計畫，以利後續招標。

洪孟楷說，交通部上周部長視察行程沒通知地方、民代，交通部有地方相關行程，應讓地方民代知道，才能反映民意，不認為侯昨視察，是與中央互別苗頭，是盼淡水三大交通建設更完善。

鄭宇恩表示，淡北道路施工造成民權路車道寬度縮減，壅塞加劇，淡金路、中正東路口因為淡北工程車輛進出，只要縮減1車道30分鐘，車流至少回堵4公里到新市一路，應全力降低施工衝擊，別為了和交通部互別苗頭視察，但卻無法實際解決市民問題。

交通部長 淡江大橋 淡海輕軌

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