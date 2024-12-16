新北跨河煙火施放13分14秒 12/31感受一生一世浪漫

新北市「閃耀新北1314跨河煙火」將於31日晚間8時25分在淡水河施放，今年將創紀錄施放逾3萬發煙火，時間長達13分14秒，要讓民眾感受一生一世璀璨浪漫。

為籌備今年第4屆舉辦的跨河煙火秀，市長侯友宜今天特別前往淡江大橋工地視察，實地了解煙火設置及施放過程；他強調今年煙火施放量比往年大，現場叮囑團隊務必注意安全。

侯友宜說，台灣各地跨年煙火秀皆在深夜0時施放，新北市考量樂齡族及親子朋友，今年選定晚間8時25分施放逾3萬發煙火，象徵迎接2025年，施放總時數長達13分14秒，則有「一生一世」寓意。

新北市高灘地工程管理處長黃裕斌表示，今年跨河煙火以淡江大橋為背景，以淡水河舞台，將所有煙火彈布置於5處平台船施放點。

他表示，市府與煙火專業團隊正準備煙火前置作業，秉持安全及品質，在每一環節皆經縝密設計與協作，包含彈體清點載運、組裝及施放場地警戒布置、工作人員安全防護措施，以及24小時保全人員安全維護。

文化局表示，今年煙火秀以黃、藍、綠、紅4大色系為主，融合全新創作音樂，展現新北市自然美景與人文情懷；施放前結合「雷射浮空倒數」與淡江大橋光雕秀，在燈光與色彩流轉間，渲染跨年氛圍，帶來視覺與聽覺雙重饗宴。

文化局表示，今年特別推薦11處最佳觀賞煙火地點，分別是淡水端的漁人碼頭活動主舞台、油車口木棧道、海關碼頭，以及金色水岸。

八里端為十三行博物館園區、八里北堤沙灘、十三行文化公園、觀海長堤賞鳥區、水筆仔公園、漫步廣場及八里左岸公園，讓民眾從不同角度欣賞跨河煙火絕美瞬間。

市府表示，「閃耀新北1314跨河煙火」相關活動於12月31日下午3時在淡水漁人碼頭、海關碼頭及八里左岸等地陸續展開，當天下午4時將啟動交通管制，建議民眾多利用大眾運輸工具前往，淡海、安坑輕軌及環狀線跨年夜不打烊，延長營運42小時不間斷，並機動加開列車，確保疏運順暢。