兄弟大飯店飲茶爆食安疑慮 北市衛生局稽查發現2衛生缺失

台北兄弟大飯店傳出疑似食安疑慮，有民眾一行5人日前至梅花廳用餐後，陸續出現上吐下瀉等腸胃不適。北市衛生局今稽查，發現冰箱食材未覆蓋等2項衛生缺失，已限期12月23日前改善完成；業者表示，當日635人用餐，目前僅該組客人共5人反映，12月13日已與客人商討賠償。

有民眾在兄弟大飯店的Google評論指出，12月11日晚上4位大人、1名小孩到梅花廳用餐，點了飲茶餐點，用餐結束就各自回家。12日晚上開始拉肚子，全身酸痛、大吐，整晚無法入睡，13日早上診所就醫，醫生判斷是食物感染；詢問一起用餐5人的症狀全部一樣，上吐下瀉、全身酸痛。

該民眾說，致電業者是否要詢問當天用餐客戶或檢查他們當天所點的餐點食材，對方回覆卻是主管不在，冷處理再回電，直呼「罔顧消費者權益及食安問題，將投訴衛生局」

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁回應，衛生局12月16日針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生稽查，經查現場有冰箱食材未覆蓋及攪拌機外觀生鏽等衛生缺失事項，已責令業者12月23日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，及同法第44條處6萬到2億元以下罰鍰。