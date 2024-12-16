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北市生育補助明年起加碼 醫療性凍卵2.5萬、人工生殖最高3.2萬

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局今宣布明年起加碼3項生育補助政策，一是補助醫療性凍卵最高3.2萬元，保障癌友生育機會，二是補助人工生殖（試管嬰兒）療程費用2.5萬元，三是孕婦唐氏症篩檢補助增加非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今宣布明年起加碼3項生育補助政策，一是補助醫療性凍卵最高3.2萬元，保障癌友生育機會，二是補助人工生殖（試管嬰兒）療程費用2.5萬元，三是孕婦唐氏症篩檢補助增加非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）。圖／北市衛生局提供

晚婚、晚育、不婚、不育者愈來愈多，北市衛生局今宣布明年起加碼3項生育補助政策，一是補助醫療性凍卵最高3.2萬元，保障癌友生育機會，二是補助人工生殖（試管嬰兒）療程費用2.5萬元，三是孕婦唐氏症篩檢補助增加非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）。

台北市立聯合醫院仁愛院區副院長詹景全表示，近年癌症有年輕化趨勢，若在育齡階段罹癌，治療及後續追蹤的時間將會大幅耽誤黃金生育期，化療藥物跟放射線治療也會影響卵巢功能而導致不孕。

因此明年起，凡設籍北市且年齡為40歲含以下的生理女性，經由腫瘤科或癌症專科醫師認定因罹癌須治療而影響生育功能者，可至健康署許可的人工生殖機構執行醫療性凍卵，終身補助1次醫療性凍卵費用及4年保存費，包含凍卵療程2萬元及每年3000元保存費，最高補助3萬2000元。

為減輕不孕家庭生育負擔，北市明年起加碼補助人工生殖療程2萬5000元，不孕配偶雙方任一方設籍在北市且接受胚胎植入方年齡為44歲含以下者，每年補助1次。市民於療程結束後6個月內，備妥相關證明文件，透過市民大平台線上申辦人工生殖補助或醫療性凍卵補助，衛生局將撥付補助款至市民指定帳戶。

另外，唐氏症是常見的染色體異常疾病，會導致胎兒智力障礙。衛生局說，設籍北市且懷孕第9至20周的婦女，初期唐氏症篩檢每案可獲2200元補助、中期唐氏症篩檢則是1000元；北市明年起將非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）納入孕婦唐氏症篩檢補助選項，每案定額補助2500元，孕媽咪可從3項篩檢項目選擇符合自身需求。

北市 生育補助 衛生局

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