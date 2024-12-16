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新北汐止水尾灣抽水站旁竹林傾倒 阻民宅出入惹怨
在汐止江北里的水尾灣抽水站旁的竹林，在之前的颱風大雨中整個往民宅方向傾倒，導致居民沒辦法進出，很不方便，所以，新北市政府水利局、地政事務所等相關單位就到現場會勘，先釐清土地權責範圍，再做進一步處理改善，以免再有類似狀況發生。
江北里長謝祚敏指出，包括市府水利局、地政事務所、公所等相關單位一起會勘討論，因為，之前颱風的時候，把水尾灣抽水站旁的竹林全都傾斜到民宅側，讓民眾都無法出入，希望能夠釐清土地權責，看當時水利局的土地範圍是到那裡，將竹林做處理，不然，如果又有颱風大雨，竹林再有傾斜，打到車或打到人都不好。
住戶說，之前颱風，家旁邊的竹林都倒下來了，影響出入影響生活，這次會勘希望水利局能夠協助改善，把竹林處理掉，以免下次颱風更嚴重，另外，環境雜草叢生、竹林密布傾倒，還有蛇都會跑出來，碰到過好幾次，有跟手臂一樣粗的蛇，有時騎機車經過都會被突然竄出的蛇嚇到，好恐怖。
謝祚敏還提到，現場環境衛生也不好，有落葉雜草影響整體景觀，以及蛇出沒，希望在這次釐清土地權責後，進行處理改善，以免再有類似狀況發生。
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