聖誕紅妝點街頭步道 新北汐止城中里一路紅到過年

下個禮拜就是聖誕節，汐止區城中里辦公處今年一樣買了二、三百盆的聖誕紅，從大街小巷，再沿著基隆河、茄苳溪步道的電線杆上頭，都掛滿了聖誕紅，讓休閒散步的民眾，提早感受到濃濃的過節氣氛。

城中里長廖福賢提到，聖誕節就快到了，每一年的這個季節，城中里都會買一些聖誕紅回來掛在巷弄的每一個電桿上，民眾看著喜氧洋洋，就會覺得新的一年好開心，在里內從大同路、建成路，各個巷弄以及茄苳溪步道、基隆河步道都有掛上了聖誕紅盆栽。

環保志工說，從基隆河一路綿延到茄苳溪步道，里長都已經將聖誕紅掛上去了，整片看過去很喜氣，歡迎大家多多來賞花，也希望純欣賞不要攀折花木，一起好好愛惜花。

基隆河步道城中里這一段，看過去一整排的路燈燈桿上都有聖誕紅點綴，相當搶眼，好天氣吸引不少民眾散步休閒，今年里辦公處買了三百盆的聖誕紅，妝點街頭，許多到河濱步道散步的民眾說，看起來好喜氣，走起來都特別開心。

廖福賢表示，目前掛上的聖誕紅才剛剛紅，有大半還呈現綠色，接下來照顧工作，自己會和志工們一起，因為都是在室外，一個星期大概都要澆兩次水，不然會乾掉，希望能一路紅到農曆過年。