新北瑞芳公所攜手里長服務協會 頒獎學金鼓勵學子

瑞芳區公所結合新北市里長服務協會以及善心人士蔡麗君夫婦，今(16)日在瑞芳國小舉行「鼓勵學童學習獎助學金頒贈及關懷送暖溫馨情活動」，捐助瑞芳9校共計69位弱勢學童600元獎助學金及茶葉蛋。另外公所也媒合善心資源提供各校邊緣家庭42位學童600元超商禮券，以及里長陳建興茶葉蛋和善心人士蔡麗君夫婦為學童送上毛毯一件，共計111位學童受惠。

瑞芳國小校長鄭益堯說，今天的活動不僅是對學生努力學習的肯定，也讓孩子們感受到社會的溫暖與愛心。在這個特殊的時刻，我們一起見證了他們的成長，並期待他們在未來繼續努力，迎接更美好的明天。

瑞芳區區長楊勝閔表示，感謝新北市里長服務協會理事長陳建興到瑞芳來送暖，共同為每個孩子加油，為他們的學習旅程提供更多支持，讓他們在知識的海洋中自由遨遊。

新北市里長服務協會理事長陳建興表示，每年協會都會收到各界的善款捐助，也將這些善款捐助偏鄉地區的學子，今年首度來到瑞芳地區進行捐助，在寒冷的冬日裡，為孩子們送上了一份溫暖與關懷，讓這些學童能夠在學業上獲得更多的支持與鼓勵。