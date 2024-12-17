新北瑞芳明燈托老充滿耶誕氣氛 音樂舞蹈會志工陪伴長者

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市音樂舞蹈促進會挑在聖誕節前，來到瑞芳明燈公共托老中心看望長者，並和長者約定好明年再相見。 圖／觀天下有線電視提供
新北市音樂舞蹈促進會挑在聖誕節前，來到瑞芳明燈公共托老中心看望長者，並和長者約定好明年再相見。 圖／觀天下有線電視提供

隨著聖誕節將至，不少地方都充滿著歡樂的氣息，今(16)日，由新北市音樂舞蹈促進會理事長與志工等一行人，來到瑞芳明燈公共托老中心，為長者們載歌載舞，和長者互動不斷，長者都笑開懷，短短半天的陪伴，也讓長者依依不捨，並約定好要明年見，場面溫馨感人。

新北市音樂舞蹈促進會理事長陳美麗說，每年在父母親節還有聖誕節時，都會到瑞芳明燈公共托老中心看望長者，也為他們帶來許多新資訊分享，志工也會以音樂舞蹈，帶動現場氣氛，長者也都很開心，一起跟著節奏拍手，每年來都看到長者健健康康，就感到很欣慰，也和長者約定好明年再相見。

瑞芳區區長楊勝閔今日也到場同樂並表示，托老中心的長輩目前有三十多人，每個長者來到托老中心，不但受到完善的照顧，也有許多豐富有趣的課程，讓長者來托老豐富晚年人生，今天也感謝音樂舞蹈促進會帶來溫暖的關心與問候，讓人備感溫馨。

瑞芳 音樂

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