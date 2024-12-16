里長愛心茶葉蛋飄香新北金萬 發助學金勉勵學子

汐止長青里長陳建興連續多年回到家鄉北海岸，帶來他拿手的茶葉蛋以及助學紅包，希望能夠幫助家鄉的學弟學妹們，並且勉勵他們認真向學，這次趁著歲末，里長再度一一走訪金山與萬里的小學，希望學弟學妹們在茶葉蛋與紅包的鼓勵下，明年可以更加努力在學業上並取得好成績。

汐止長青里長也是新北市里長服務協會的理事長陳建興指出，期待透過清寒學子的資助，讓他們求學道路上可以更無後顧之憂，加上一顆顆親手滷製的里長ㄟ茶葉蛋，為孩子們增添營養。

此外跟著里長一起走訪學校的金山區長與萬里區長也趁著學期末跟孩子們勉勵打氣，並且鼓勵學生們未來行有餘力時也要記得回饋社會。

里長年年都在歲末愛心回饋，而回饋的人次與茶葉蛋更是逐年攀升，今年除了汐止、金山及萬里還增加了瑞芳區的清寒學子，今年預估發出的茶葉蛋更是高達六千顆，不辭辛勞的備料、早起滷茶葉蛋，就是要在學期末、過農曆年之前，讓孩子們得到最溫暖與實質的祝福，作為過年前最好的勉勵與禮物。