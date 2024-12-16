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安坑輕軌安康站旁黑熊主題 吉安公園成親子新熱點
隨著安坑輕軌啟用，沿線也有不少公園翻新城特色公園，今年繼福民公園海龜遊戲場啟用後，位於安康站旁的吉安公園-黑熊公園也於12月16日正式啟用，公園以黑熊為主題，再加上共融遊具，成為不少親子及長者的新樂園。
吉安公園位於新店安坑地區，成立已逾十年，改善前設施老舊、林木茂盛且陰暗、鋪面草地積水濕滑，僅有石桌椅，不符合民眾需求，經柴埕里長洪士宏與民眾集思廣益，由市議員劉哲彰、景觀處、公所會勘並研議改善，210天工期後，將老舊公園以黑熊為主題翻新，如今搖身一變成為小朋友和長者都可用的共融公園，也成為新店區第17座老舊公園改善項目。
洪士宏表示，變身後的黑熊公園變得開闊明亮，讓人想多停留休憩，爺爺奶奶們早上也會帶孫子在該園區內溜滑梯、運動聊天，大家都覺得公園變得很好玩。現場參與大小朋友總計約150名也都表示開心好玩，以後又多了一好玩去處。
新店區長陳怡君表示，吉安公園面積約0.15公頃，改善後新增大熊溜滑梯及鞦韆，並依照使用需求分為5至12歲兒童遊戲場及成人體健設施兩區塊，滿足不同年齡層的需求。黑熊也成為當地醒目可愛的地標，帶孩童搭乘安坑輕軌於安康站下車，步行3分鐘即可抵達，相當便利。
新北景觀處表示，為提供市民安全且具有特色的休憩空間，近年致力推動公園全齡化和特色共融遊戲場改善，並設置許多以動物為主題的特色公園，適合各年齡層的民眾 一同遊樂。
景觀處補充，目前已完成206處特色共融或全齡公園的改善，以一公園一特色的理念，結合在地文化與地理特色，強調親子同樂的設施使用安全性、環境清潔與衛生，特別顧慮到兒童的身高需求，打造親子友善的主題公園，讓大小朋友能玩得開心又安心。
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