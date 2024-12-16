台智光議會調查小組成員要將郝龍斌送監院 12／24開會將有結論

北市議會台智光專案調查小組進入調查尾聲，12月2日討論完調查報告初稿，今再開會討論修正。小組召集人、國民黨議員秦慧珠會後表示，小組成員何孟華今提出要求市長蔣萬安向議會道歉、將前市長郝龍斌送監院等意見，大家需再消化、討論，12月24日上午開會後，屆時將有結論。

民進黨議員何孟樺認為，台智光案13年來爭議不少，「優先成壟斷，壟斷生弊端」，市府不可能不處理母約的漏洞，甚至應該考慮解約，也要追究當年政策制定者、前市長郝龍斌及時任資訊處長張家生的責任，所以她建議移送監察院。

她也說，就警察局監視器、社會局公托雲端備份兩案，市府片面解約或宣布不簽約都沒徹底解決問題。前者台智光依約只須服務到7月8日，備援案最晚明年12月才建置完，市府未說明中間的斷網風險或履約賠償責任；後者則是社會局於簽約前就讓廠商進場施作，導致台智光向社會局聲索網路服務費，質疑「先上車、後補票」。

國民黨議員曾獻瑩認為，該案最大問題仍是「規格」，例如為何要用雙向保證專用頻寬，而不是用非對稱共享頻寬？這些問題牽涉網路技術專業，市府官員、議員、大眾也不是那麼清楚。

曾獻瑩說，大家糾結在費率，費率看似合理，在規格上卻當了冤大頭，買了很多不必要的規格。在各方壓力下，是誰要求採用這樣的規格？誰逼迫市政府買單這樣的規格？背後牽扯龐大的利益才是重點。