「淡水交通3箭」新北淡江大橋明年底完工 市長侯友宜：備好配套

淡江大橋預計2025年底完工，新北市長侯友宜今再度視察淡江大橋、淡北道路，並指市府推淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路等交通三箭，分散淡水現有交通壓力。市府也會將周邊工程準備好，包含沙崙路機車彎改善、中正路二段道路拓寬等。

串連新北淡水、八里的淡江大橋，現正建置主橋塔。侯友宜今視察說，市府推淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路等交通三箭，其中淡江大橋的多項工程節點已陸續完成，預計2025年12月完工，市府也規畫配套措施，將沙崙路交通改善，預計明年1月完工，中正路二段拓寬工程將於明年7月開工，確保淡江大橋啟用後的交通順暢。

此外，搭配淡江大橋的輕軌、交通建設，包含淡海輕軌二期、八里輕軌及淡北道路，侯友宜說，淡北道路將在2029年完成，而淡海輕軌二期也目標2029年完工，而八里輕軌可行性計畫今年11月第11次提報交通部，呼籲中央盡速核定計畫，以利後續招標。

工務局長馮兆麟說，淡北道路自今年1月開工後，淡金路高架橋、中正東路地下箱涵、紅樹林站後方平面道路、基督書院旁主線高架橋等三大工區同步施作，現已完成跨捷運施工鋼便橋、部分橋墩基礎及部分橋墩，預計2029年6月完工通車，紓解竹圍路廊交通壅塞。