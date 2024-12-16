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巨星雲集新北歡樂耶誕城音樂狂潮

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」15日展開第2日，Energy以熱情四溢的表演開場，吸引大批歌迷朝聖，接著icyball冰球樂團、BOOM!怪物星人、洪暐哲、理想混蛋Bestards、AcQUA源少年R.Y.G.、宇宙人、Ozone及告五人等明星團體接力登場，演唱多首耳熟能詳的神曲，燦爛耀眼的表演內容連連掀起魔幻巨星耶誕演唱會音樂狂潮。

觀旅局表示，合體回歸後人氣狂飆的Energy為魔幻巨星耶誕演唱會「圓夢之夜」熱鬧開場，表演經典曲目〈放手〉、〈Come On〉及〈Ra-Men Song〉組曲，充滿活力的節奏讓現場宛如「大型能量補給站」，為歌迷補充最強能量，而〈星期五晚上〉的招牌16蹲更是讓全場沸騰，氣氛瞬間嗨到最高點！「新生代夯團」icyball冰球樂團接續以輕鬆曲調詮釋〈在2103公里之間〉及〈能不能和我留在台北(陪我幾天)〉等歌曲，表現獨特的復古樂團風格！「創作女團」BOOM！怪物星人一出場就以新歌〈墨玉〉吸引眾人目光，並接連歌唱〈DASH！〉及〈SHERO〉等，展現唱跳兼具的實力派演出！緊接著，「全方位偶像」洪暐哲攜手專業舞團閃耀登場，演唱曲目〈蒙娜麗莎〉，帥氣十足的表現引發歌迷熱烈尖叫！

隨後「人氣樂團」理想混蛋Bestards帶來一連串抒情神作，從擁有千萬點閱次數的〈離開的一路上〉到深情動人的〈不是因為天氣晴朗才愛你〉，每首歌曲都讓臺下觀眾陶醉其中！AcQUA源少年R.Y.G.則以精湛的舞技現身舞臺，表演〈Mmm…嗯〉、〈e步e步〉及〈Disco Night〉等曲目，高強度的舞蹈動作驚艷全場粉絲！接著由「金曲樂團」宇宙人登臺，以〈那你呢〉、〈藍色的你〉及〈如果我們還在一起〉等神曲，唱出輕快又甜蜜的音樂氛圍，讓觀眾們盡情隨著音樂自在搖擺。而「偶像男團」Ozone緊接在後帥氣登場，演繹〈O.A.O.〉、〈Unicorn〉及〈最最靠近愛情的那天〉等人氣歌曲，迷人的舞臺魅力瞬間引爆現場，讓粉絲們尖叫不間斷！

魔幻巨星耶誕演唱會「圓夢之夜」由超人氣樂團告五人Accusefive帶來壓軸演出，驚喜演唱新歌〈從未見過的海〉，隨後更歌唱〈好不容易〉和〈愛人錯過〉等多首神曲，讓臺下觀眾不約而同地大合唱，全場彷彿變成了一場大型KTV！精彩的表演也為今年「魔幻巨星耶誕演唱會」劃下完美句點。

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樂團 演唱會

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