快訊

冷空氣襲台「不中斷」 鄭明典揭原因：年底前還有另一波

冬天冷到睡不著！內行人激推1物「比暖爐棒」：省電又保暖

棒球／火腿明年訪台交流賽對決象獅 清宮幸太郎喊話「放馬過來」

基隆捷運前進下一關...工程經費新北今提報中央 拚明年發包

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
基隆捷運今天提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，若一切順利，預計明年6月上網招標、2033年完工。圖／新北市捷運局提供
基隆捷運今天提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，若一切順利，預計明年6月上網招標、2033年完工。圖／新北市捷運局提供

基隆捷運綜合規畫今年1月31日獲行政院核定，新北市政府立即接手啟動基本設計及都市計畫變更作業，新北捷運局今年11月完成基本設計，也在今天提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，期望中央與地方緊密合作，加速完成審議程序。

新北市捷運局長李政安說，基隆捷運計畫由中央規畫，路線橫跨新北、台北、基隆3個城市，基於2020年四首長共識，由新北推動汐東捷運整合為同一路網，新北市承接起基隆捷運的建設與營運責任，接手後隨即展開基本設計與都市計畫變更作業，並與台北市及基隆市進行相關課題討論。

李政安說，依據基本設計成果編列工程經費，今天正式函報交通部辦理基本設計工程經費審議，待中央審議通過後，就能接續辦理工程發包，若一切順利，預計明年6月上網招標、2033年完工。

基隆捷運路線長度約15.6公里（含汐東線共線段），橫跨北北基3個縣市，自基隆市八堵平面站後逐漸爬升，沿基隆河谷廊帶深入市區，持續以高架型式至南陽大橋站前轉為平面，接續以地下型式至臺北南港，總共13座車站，其中3站與捷運汐東線SB13、SB14、SB15共站，目前規畫以LRRT（Light rail rapid transit）中運量捷運系統模式營運，完工通車後可大幅提升大台北地區往來基隆的便捷性，引進人流外，亦可帶動基隆、汐止產業轉型。

基隆捷運今天提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，若一切順利，預計明年6月上網招標、2033年完工。圖／新北市捷運局提供
基隆捷運今天提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，若一切順利，預計明年6月上網招標、2033年完工。圖／新北市捷運局提供

基隆捷運

延伸閱讀

淡海輕軌今起部分提速「最高時速60」 上午尖峰多1班次

守護澎湖人健康71年 惠民醫院重建工程完成上梁

0403地震後受損嚴重 只花7個月…新北環狀線今中午恢復全線通車

板橋轉環狀線如走迷宮「腿先軟一半」 將新設出口步程有望減半

相關新聞

基隆捷運前進下一關...工程經費新北今提報中央 拚明年發包

基隆捷運綜合規畫今年1月31日獲行政院核定，新北市政府立即接手啟動基本設計及都市計畫變更作業，新北捷運局今年11月完成基...

淡海輕軌壯寶列車啟航宣傳世壯運 侯友宜：還剩3千名額

2025雙北世壯運明年5月17日至30日登場，新北市長侯友宜今搭乘壯寶列車，列車外觀以壯寶運動圖像突顯活潑、熱情。侯說世...

緊釘船舶過失放逸毒物！新北促建立源頭管制作為 提升港區空品

新北市環保局為推動八里淨零示範區，在八里劃定西濱海岸空氣品質維護區，除管制空氣品質，今年起針對八里台北港區廠商的運作場所...

北市環保局砸1.56億元 汰舊換新36輛清潔車啓用上路

北市資源回收率居全國之冠，環保局現有984輛清潔車輛，今年投入1.56億元汰舊換新36車，平均車齡將從去年的8年至今年降...

議員批河濱公園泥濘、50萬種花枯萎 水利處：整體改善

台北市基隆河六號水門的關山河濱公園，每逢雨季都會有泥濘蔓延，民眾多次向市府陳情，北市議員張文潔發現，泥濘多半是從花費50...

南市府放寬汰換年限 加速警、消、環保局車輛汰換

台南市政府公務車輛中，汽車汰換年限原訂滿15或行駛30萬公里、機車使用滿20年且行駛里程達7.5萬公里，今年在市議會建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。