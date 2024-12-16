基隆捷運前進下一關...工程經費新北今提報中央 拚明年發包
基隆捷運綜合規畫今年1月31日獲行政院核定，新北市政府立即接手啟動基本設計及都市計畫變更作業，新北捷運局今年11月完成基本設計，也在今天提送基本設計工程經費送交通部轉公共工程委員會審議，期望中央與地方緊密合作，加速完成審議程序。
新北市捷運局長李政安說，基隆捷運計畫由中央規畫，路線橫跨新北、台北、基隆3個城市，基於2020年四首長共識，由新北推動汐東捷運整合為同一路網，新北市承接起基隆捷運的建設與營運責任，接手後隨即展開基本設計與都市計畫變更作業，並與台北市及基隆市進行相關課題討論。
李政安說，依據基本設計成果編列工程經費，今天正式函報交通部辦理基本設計工程經費審議，待中央審議通過後，就能接續辦理工程發包，若一切順利，預計明年6月上網招標、2033年完工。
基隆捷運路線長度約15.6公里（含汐東線共線段），橫跨北北基3個縣市，自基隆市八堵平面站後逐漸爬升，沿基隆河谷廊帶深入市區，持續以高架型式至南陽大橋站前轉為平面，接續以地下型式至臺北南港，總共13座車站，其中3站與捷運汐東線SB13、SB14、SB15共站，目前規畫以LRRT（Light rail rapid transit）中運量捷運系統模式營運，完工通車後可大幅提升大台北地區往來基隆的便捷性，引進人流外，亦可帶動基隆、汐止產業轉型。
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